İsrailli bakan: Suriye yönetimi tanınmasın

İsrail hükümetinden, Beşar Esad rejiminin 8 Aralık’ta yıkılmasının ardından göreve gelen Suriye’deki yeni yönetime karşı açıklamalar devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Gideon Saar, uluslararası toplumdan Suriye’deki yeni yönetime meşruiyet sağlamamasını talep etti.

İsrail ordusunun Suriye topraklarını işgal ederek yaptığı nokta saldırılarının güvenlik gerekçesiyle olduğunu savunan Saar, “İsrail, sınırında bir güvenlik tehdidi doğmasına izin vermeyecek bunu önlemek için tüm önlemleri alacak” ifadesini kullandı.

İsrail Hükümeti Sözcüsü David Mencer de Suriye’nin güneyinde askeri bir oluşuma izin vermeyeceklerini ifade etti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriyeli Dürzilerin işgal altında tuttukları Golan Tepeleri’nde çalışmaları için girişlerine izin vereceklerini duyurmuştu.