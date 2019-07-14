İsrailli bakandan küstah talep

İsrail Eğitim Bakanı Peretz, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'nın İsrail'e ait olduğunu iddia ederek, "bu bölgenin tamamının ilhak edilmesini istediğini ve buradaki Filistinlilere oy kullanma hakkının tanınmaması gerektiğini" söyledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından geçen ay Eğitim Bakanlığı görevine getirilen ve aynı zamanda haham olan Eğitim Bakanı Rafi Peretz, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda, Batı Şeria'nın tamamının İsrail'e "ilhak" edilmesi isteğini dillendirdi. Aşırı sağcı görüşleriyle ve son günlerde tartışmalara neden olan açıklamalarıyla gündeme gelen Peretz, Batı Şeria'nın "İsrail toprağı" olduğunu ileri sürerek, bu bölgenin tamamının İsrail'e "ilhak edilmesini" istedi. Kanal 12 muhabirin "Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri ne yapacaksınız? Onlara İsrail vatandaşlığı verecek misiniz?" şeklindeki sorusu üzerine Peretz, "Onların haklarını ve hayatlarını garanti altına alacağız ancak oy kullanma hakkı gibi siyasi hakları olmayacak." dedi. Muhabirin "Bu apartheid değil mi?" şeklindeki sorusuna Peretz, "Çözümler bulmak zorundayız." yanıtıyla yetindi. Eğitim Bakanın Filistin toprağı Batı Şeria'nın tamamın İsrail'e ilhakı açıklamasına Netanyahu hükümetinden ve muhalefet partilerinden herhangi bir tepki gelmemesi dikkati çekti. AA

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