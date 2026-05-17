İsrailli yerleşimciler cami yaktı

İsrailli yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin köylerine yönelik saldırılarını sürdürdü.

Filistin haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, Ramallah yakınlarında sabah erken saatlerde düzenlenen baskında bir cami ateşe verilirken, Filistinlilere ait çok sayıda araç da kundaklandı. Filistin Din İşleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, saldırının münferit bir olay olmadığını belirterek bunun İsrail hükümetinin sistematik politikalarının ve resmî kışkırtmalarının sonucu olduğunu ifade etti. Açıklamada, Filistinlilerin dinî kimliği ile varlığının hedef alındığı vurgulanırken, caminin kundaklanması “korkak bir terör saldırısı” olarak nitelendirildi. Son aylarda Batı Şeria’da Filistinlilere ve mallarına yönelik yerleşimci şiddetinde ciddi artış yaşandığı belirtiliyor. Haber Merkezi

