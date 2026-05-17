"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MAYIS 2026 PAZAR - YIL: 57

Çiftçi 1.5 trilyon lira borçlu

17 Mayıs 2026, Pazar 10:17
CHP 81 ilde başlattığı saha çalışmaları kapsamında Kırşehir’de temaslarda bulunan Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, sivil toplum kuruluşları, üreticiler ve esnafla bir araya geldi.

Karar’ın haberine göre Gürer, Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik darboğazın tarım ve sanayideki yıkıcı etkilerini çarpıcı verilerle gözler önüne serdi. Çiftçinin toplam borcunun 1,5 trilyon liraya dayandığını ve sanayide 6 bin 700 fabrikanın konkordato ilan ettiğini belirten Gürer, “Üreten borçlu, tüketen yoksul. Vatandaş raftaki ürünü alamıyor, tabaklar küçüldü. Türkiye ‘dolaylı bir kıtlık’ sürecine girdi” uyarısında bulundu. Vatandaşın en büyük dertlerinden biri olan et fiyatlarına da değinen Gürer, uygulanan ithalat politikasının iflas ettiğini savundu. 

