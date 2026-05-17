Çiftçi 1.5 trilyon lira borçlu

CHP 81 ilde başlattığı saha çalışmaları kapsamında Kırşehir’de temaslarda bulunan Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, sivil toplum kuruluşları, üreticiler ve esnafla bir araya geldi.

Karar’ın haberine göre Gürer, Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik darboğazın tarım ve sanayideki yıkıcı etkilerini çarpıcı verilerle gözler önüne serdi. Çiftçinin toplam borcunun 1,5 trilyon liraya dayandığını ve sanayide 6 bin 700 fabrikanın konkordato ilan ettiğini belirten Gürer, “Üreten borçlu, tüketen yoksul. Vatandaş raftaki ürünü alamıyor, tabaklar küçüldü. Türkiye ‘dolaylı bir kıtlık’ sürecine girdi” uyarısında bulundu. Vatandaşın en büyük dertlerinden biri olan et fiyatlarına da değinen Gürer, uygulanan ithalat politikasının iflas ettiğini savundu. Haber Merkezi

