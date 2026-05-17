17 Mayıs 2026, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Yemin olsun fecre. Ve on geceye. Ve çift ve tek olanlara. Ve gelip geçen geceye. Bunlara yemin etmek, akıl sahiplerine kanaat vermek için yetmez mi?
Fecr Suresi: 1-5.
HADİS:
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “...Kim sıla-yı rahmi (akrabalık bağını) keserse, Ben de ondan rahmet ve ihsanımı keserim.”
Camiü’s-Sağir, No: 2879
Okunma Sayısı: 313
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.