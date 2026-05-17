Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yemin olsun fecre. Ve on geceye. Ve çift ve tek olanlara. Ve gelip geçen geceye. Bunlara yemin etmek, akıl sahiplerine kanaat vermek için yetmez mi?

Fecr Suresi: 1-5.

HADİS:

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “...Kim sıla-yı rahmi (akrabalık bağını) keserse, Ben de ondan rahmet ve ihsanımı keserim.”

Camiü’s-Sağir, No: 2879