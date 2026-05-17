"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MAYIS 2026 PAZAR - YIL: 57

Nurdan Katreler

17 Mayıs 2026, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

قرآنڭ نظمنده‌كى إعجازڭ إشاراتنى و قلبمده تخطّر ايدن نكته‌لرينى قيد ايدوب قلمه آلمق و آياتڭ بعض ايمانى حقيقتلرينى يازمغه شدّتلى بر إخطارِ غيبى حسّ ايتدم.

Kur’ân’ın nazmındaki i’cazın işârâtını ve kalbimde tahattur eden nüktelerini kaydedip kaleme almak ve âyâtın bazı imanî hakikatlerini yazmaya şiddetli bir ihtar-ı gaybî hissettim.

Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 422

 

