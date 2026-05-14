İsrailli Bakan: ABD uçakları ülkeye zarar veriyor

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, İran’la savaşın henüz sona ermediğini söyleyerek, havalimanlarının ABD uçaklarınca işgal edilip askerî üsse dönüştüğünü ve bunun da ekonomik olarak İsrail’e zarar verdiğini ifade etti.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırıları yenileyip yenilemeyeceğine veya operasyonu sonlandırıp şu anda Ben-Gurion ve Ramon havalimanlarında konuşlu çok sayıdaki ABD askerî yakıt ikmal uçağını geri çekip çekmeyeceğine dair vereceği kararı bekliyor. ABD askerî uçaklarının süregelen varlığı, toplamda yaklaşık 100 uçak işleten İsrailli hava yolu şirketlerinin operasyonlarını doğrudan kısıtladı ve onları bazı uçaklarını yurt dışında park etmeye zorladı. Regev, şunları kaydetti: “Günün sonunda, İsrail uçakları yurt dışında park ediliyor ve bu çok paraya mal oluyor.” AA

