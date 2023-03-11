İsveç'te küstah, aşağılık provokatör hakkında nefret ve kışkırtma suçundan soruşturma

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan hakkında, 2022'de Malmö'de Kur'an-ı Kerim yakması nedeniyle nefret ve kışkırtma suçundan soruşturma başlatıldı.

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