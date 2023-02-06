Hollanda’da Kur'an-ı Kerim'e saygı ve hürmet yürüyüşü: ''Kur’an, insanlık için barış manifestosudur''

Hollanda’nın Lahey kentinde yüzlerce Müslüman, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları protesto etti.

85 ülkede Kur’an-ı Kerim hediye edildi

Kur’an’ın Mesajı 35 dil ve lehçede anlatılıyor

Kur'an sönmez ve söndürülemez Manevi bir Güneştir

Tatil için gelen Fransız Anthony, Müslüman olarak “Muhammed Mehdi” ismini aldı: Çok duygulandım ve ağladım

'Kur'an'a düşmanlık insanlığa düşmanlıktır' - 'Dağınıklık, İslam düşmanlarının pervasızca hareket etmesine sebep oluyor'

Müslüman olan Fransız Hemşire Clara: Kur’an’a uyulsaydı, şimdi herkes mutlu olurdu

İslami Kuruluşlar Federasyonu (FIO) ve Haaglanden Bölgesi İslami Kuruluşlar Birliği (SIORH) tarafından organize edilen “Müslüman nefretine karşı ayağa kalk” adlı gösteriye çok sayıda Müslüman katıldı.

Lahey kentindeki Turuncu Meydanı'nda toplanan protestocular, gösterinin yapıldığı Koekamp Meydanı'na yürüdü.

Protestocular, “Müslüman nefretini durdur. Kur’an, insanlık için barış manifestosudur. Nefret saçanlar ondan ellerini çek” pankartını taşıyarak tekbir getirdi.

Gösteride, basın bildirisini okuyan SIORH üyesi olan Türk İslam Kültür Vakfı Başkanı Tahsin Çetinkaya, Hollanda'da Müslüman nefretinin yeni bir seviyeye çıktığını söyledi.

Hollanda toplumunda Müslümanlara karşı kin beslemenin normal bir hal aldığını belirten Çetinkaya, “Müslümanlar, camiler ve diğer İslami kuruluşlar, yıllardır çeşitli nefret eylemleriyle karşı karşıya kalıyor. Camilere tehdit mektupları gönderilmesi, cami kapılarına domuz kafası asılması ve camilerin kundaklanması gibi.” ifadesini kullandı.

Çetinkaya, hükümetin bu duruma sessiz kaldığına dikkati çekerek, “Siyasetçilerin bu kınanacak vurdum duymaz tavrı nedeniyle Müslümanlara yönelik nefret tohumlarının henüz durmadığını görüyoruz. Siyasilerin artık bu tür korkunç provokatif olaylar ve bunun etkilerine karşı sorumluluk almaları gerekir.” diye konuştu.

Hollanda’da yaşayan Müslümanların, ülkenin bir parçası olduğunu belirten Çetinkaya, “Artık yeter. Müslümanlara ve İslam'a karşı kin beslemekten vazgeçin.” dedi.

Konuşmalar sonrasında namaz kılındı ve Kur'an-ı Kerim'den ayetler okundu.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması

İsveç'in başkenti Stockholm'de, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda Müslüman ülke tepki göstermişti.

Paludan, 27 Ocak'ta Danimarka'da cami karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Hollanda'da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Türkiye ve birçok ülkede, İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar protesto ediliyor.