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4 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

85 ülkede Kur’an-ı Kerim hediye edildi

04 Şubat 2023, Cumartesi 02:08
“Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsamında bu zamana kadar Türkiye ile birlikte 85 ülkede 40 dil ve lehçede bastırılan 1 milyon 500 bin Kur’an-ı Kerim ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

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HABER - AHMET TERZİ

Türkiye Diyanet Vakfı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü “Hediyem Kur’an Olsun projesi” kapsamında bu zamana kadar Türkiye ile birlikte 85 ülkede 40 dil ve lehçede bastırılan 1 milyon 500 bin Kur’an-ı Kerim ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırırken bir yandan da toplumların manevi eksikliğini giderecek çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. 

Turan, şunları kaydetti: “Milletimizin büyük teveccühüyle fikir, şükür ve hayat kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’in her eve girmesi için gayret ediyoruz. Hayatları boyunca Kur’an-ı Kerim’i Mushaf olarak görememiş kardeşlerimize Allah’ın kelamı Kur’an-ı Kerim’i ulaştırıyoruz.

Ülkemizde hastaneler ve cezaevleri başta olmak üzere, eğitim kurumlarında, yurt dışında ise yetimhaneler, medreseler, okullar öncelikli olmakla birlikte Kur’an-ı Kerim’e ulaşamayan toplumun her tabakasındaki kardeşlerimize hayat kitabımızı hediye ediyoruz. Özellikle açlık ve yoksulluğun hat safhada olduğu Afrika ülkelerinde çocuklar luh adı verilen tahta ve deri parçaları üzerinde Kur’an-ı Kerim’i öğrenip hafızlık yapmaya çalışıyor.”

40 DİLDE 85 ÜLKEDE KUR’AN-I KERİM HEDİYE EDİLDİ 

Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte bu zamana kadar Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Japonca, Çince Amherice, Azerice, Bambaraca, Boşnakça, Bulgarca, Chechewa, Çince Danca, Darica, Ermenice Batı, Ermenice Doğu, Farsça, Gürcüce, Hintçe, Kazakça, Kırgızca, Kürtçe, Macarca, Malayalamca, Moğolca, Özbekçe, Portekizce, Romence, Rusça, Samoaca, Shonaca, Swailice, Tamilce, Tatarca, Ukraynaca, Uygurca ve Yorubaca olmak üzere toplamda 40 dilde Kur’an-ı Kerim meali bastırdıklarını ifade eden Turan, “2016-2022 yılları arasında yurt içi ve yurt dışı olmak üzere bastırdığımız 1 milyon 500 bin Kur’an-ı Kerim’i Türkiye ile birlikte 85 ülkede ihtiyaç sahiplerine hediye ederek yaşantılarını Kur’an eksenli şekillendirmelerine yardımcı olduk” diye konuştu. 

2023 YILI HEDEFİ 

Gelen bağışlar doğrultusunda ihtiyaçların belirlenerek Kur’an-ı Kerim basımlarının gerçekleştirildiğini belirten Turan, “2023 yılında ise toplam 300 bin adet Kur’an-ı Kerim dağıtmayı hedefliyoruz” dedi.

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Etiketler: kur'an
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