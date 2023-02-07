Kur’an-ı Kerim'e saldıranlara cevap

Son dönemde Kur’an-ı Kerime yönelik yapılan menfur saldırılara bir cevap mahiyetinde, Nevşehir’in çeşitli yerlerinde bulunan bilboard ve raketler Risale-i Nur Külliyatın’dan Kur’an ve İslamiyet ile ilgili vecizeler ile süslendi.

Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa tepki

İslamiyet’i seçenler için 4 dilde rehber hazırlandı

Nevşehir - Emre Tuncel

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Başta Nevşehir merkez olmaz üzere Bediüzzaman hazretlerinin sözleri, ülkemizin güzide turizm beldelerinden olan Uçhisar ve Göreme’deki bilboardları İngilizce ve Türkçe olarak süslemeye devam ediyor.

Nevşehir Yeni Asya temsilciliği konuyla ilgili şunları söyledi: “Bilboard ve raketlere Bediüzzaman Said Nursi’nin; ‘Kur’an’ın sönmez ve söndürülemez bir güneştir’ ve ‘İslamiyet güneş gibidir, üflemekle söndürülemez, gündüz gibidir göz yummakla gece olmaz’ sözlerini hatırlatarak, yapılan saldırıların Kur’an’a ve İslamiyet’e zarar veremeyeceği mesajını, tüm dünyaya bu vesile ile tekraren ilan etme ihtiyacı duyduk.

Kur’an’a yapılan bu saldırıyı da en şiddetli şekilde kınıyoruz. Allah, asırlar öncesinden bu zamana en güzel şekilde ümitvar bir şekilde seslenen Bediüzaman Said Nursi’den razı olsun.”

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