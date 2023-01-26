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27 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

Tatil için gelen Fransız Anthony, Müslüman olarak “Muhammed Mehdi” ismini aldı

26 Ocak 2023, Perşembe 23:49
Fransa’nın Metz şehrinde yaşayan ve arkadaşlarıyla Denizli’ye tatile gelen Anthony Barthelemy Müslüman olarak “Muhammed Mehdi” ismini aldı.

Metz’de iş yeri işleten 33 yaşındaki Barthelemy, Türk arkadaşlarıyla tatil için Denizli’ye geldi. Müslümanlığı daha önce araştıran ve İslam dinine geçmek isteyen Barthelemy, Pamukkale İlçe Müftülüğüne başvurdu.

İlçe müftülüğündeki ihtida merasiminde kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Barthelemy, “Şehadet getirdikten sonra içim huzurla doldu. Uzun zamandır Müslüman olmak istiyordum, bugün nasip oldu. İslam gerçekten çok güzel bir Din. Müslümanlığa geçtikten sonra çok duygulandım ve ağladım.” ifadesini kullandı.

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AA

Etiketler: ihtida, doğru islamiyet
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