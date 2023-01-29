Alçakça tahrik, insanlık dışı barbarlık Danimarka’da

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Danimarka’da provokasyonlarına devam ederek Türk büyükelçiliği karşısında Kur’an-ı Kerim yaktı.

İsveç'teki barbarlığa bir tepki de Tokyo'dan: "Kur'an-ı Kerim'e hürmet gösterin"

Kur’an’ın Mesajı 35 dil ve lehçede anlatılıyor İsveç’te 21 Ocak’ta Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakan Paludan, aynı provokasyonu bu kez Danimarka polisinin izniyle Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliğinin karşısında gerçekleştirdi. Paludan, çok sayıda polisin Büyükelçiliğin karşısında çember içine aldığı noktada, koruma altında provokasyondan önce gazetecilere demeç vermek için çabaladı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren eyleme izin verilmesi nedeniyle Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan’ı çağırdı. Dışişlerine çağrılan Büyükelçi’ye, Türkiye’nin, açıkça nefret suçu niteliğindeki Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren provokatif eyleme izin verilmesini en güçlü şekilde kınadığı belirtildi. Büyükelçi’ye Danimarka’nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletilirken, sözkonusu eyleme izin verilmemesinin beklendiği belirtildi. Haber Merkezi

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