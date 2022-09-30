"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Müslüman olan Fransız Hemşire Clara: Kur’an’a uyulsaydı, şimdi herkes mutlu olurdu

30 Eylül 2022, Cuma 11:03
Müslüman eşiyle tanıştıktan sonra kendisi de Müslüman olan Fransız hemşire Clara Moğol, İstanbul ziyareti sırasında Müslüman olma serüvenini anlattı.

İslam ile aradığım doğruyu buldum: Müslüman olan İngilizler Konya'da duygu dolu anlar yaşadı

Müslüman eşiyle tanıştıktan sonra kendisi de Müslüman olan Fransız hemşire Clara Moğol, İstanbul ziyareti sırasında Müslüman olma serüvenini anlattı.

Fransa’da yaşayan ve “Kur’an’ı okuduktan sora Müslüman olmaya karar verdim” diyen Clara, Ayasofya Camisini ziyareti sırasında kendisiyle görüşen Anadolu Ajansı ekibine İslamı tercih etmesini şöyle anlatmış:

“İsmim Clara, 34 yaşındayım. Fransa’da yaşıyoruz. Hemşireyim. Eşimle 15 yıl önce tanıştım. Ve bugün (Ayasofya Camiinde) buradayız. Zaten gençken (İslama) her zaman bir ilgim vardı. Sonra eşimle tanıştım. Bana dinini, Kur’an-ı Kerim’de neler olduğunu anlatmasını istiyordum. Sonra, Kur’an-ı Kerim’i okumaya başladım. (Anlatırken duygulanıyor...) Sonra da, iyi anlamda ‘Allah’tan kortuğumun’ farkına vardım. Allah’a inandığımı anladım.”

Ailesinin bu tercihine karşı çıktığını da anlatan Clara, “Ailem dindarlar ama Hıristiyanlar, (benim İslamı tercihim) onlar için ‘bir ihanet’ gibiydi. Babam, benim için korktu diye düşünüyorum. Ve eşimini beni bazı şeylere zorlayacağından ve bir şeyleri kendi isteğimle yapmamamdan korkuyor. Sonuç olarak İslam’ın (bir şeylerden) mahrum kalmak olmadığını idrak ediyorsun. Tam tersi, her şey kadın, erkek ve toplum sevgi, saygı içinde yaşasın diye yapılmış. Herkes Kur’an’da olduğu gibi her şeye uysaydı, şimdi herkes mutlu olurdu bugün. Yoksul olmazdı, çok fazla zengin(ler) olmazdı. Herkes birbirine yardım ederdi, herkes birbirini severdi ve saygı duyardı. Bu yöne doğru eğilim olması gerekir. Ve bu nedenle çocuklarımı bu düzenin içinde (İslami hayata göre) büyütmek istiyorum ve bu din ile yaşamak istiyorum” diyor.


ÇOCUKLARI TÜRKİYE’Yİ SEVİYOR— Clara Moğol’un çocukları da Kur’an komuya öğrenmişler. Sorulduğunda da “Türkiye’yi seviyoruz” diyorlar.

KUR’AN HEDİYE EDİLMİŞ

Mehmet Moğol da, eşinin tercihiyle ilgili olarak şöyle diyor: “İlk başta sorular sormaya başladı. Ben de Fransızca Kur’an tercümesi aldım eşime, okumak istiyordu. Kur’an okumaya başladı. Bir gün kendi kararıyla ‘Müslüman olmak istiyorum’ dedi. Eşimin babası eşimi 6 sene reddetti, konuşmadı, görüşmedi. Benimle 15 sene oldu halen konuşmuyor. Sadece sebebi Müslümanım diye. Benim için kızını kabul etmesi, torunlarını görmesi ve konuşmasıydı önemli olan. Eşim, babasıyla konuşmadığı sürece çok sıkıntı çekti, ağladı sürekli. Sürekli onlar için dua ediyordu. Ama bir yumuşama var.”

Ömer Şenöz - YENİ ASYA / İSTANBUL

***

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

İhtida öykülerini okumak için tıklayınız:

İslam ile aradığım doğruyu buldum: Müslüman olan İngilizler Konya'da duygu dolu anlar yaşadı

Güney Afrika’da, ‘İslam’ konuşuldu

Eşinden etkilendi Müslüman oldu

85 yaşında Müslüman oldu, "Emin" oldu

İngiliz turist Müslüman olarak ''Muhammed'' ismini aldı

Bir ihtida hikâyesi

Taylandlı Chaihanit, Müslüman olarak 'Elif' oldu

Kadir Gecesi’nde Müslüman oldu

Ramazan şüphelerini sildi

Arsenallı futbolcu, Müslüman oldu

150 kişinin Müslüman olmasına vesile oldu: 'Huzur arıyordum, Müslüman olmaya karar verdim'

Seedorf Müslüman oldu: 'İslam ailesine katılmamı kutlayan herkese teşekkür ederim'

Samimiyetten etkilendi, İslâmiyet’i seçti

Tayland vatandaşı Phoemphıphat, Müslüman olarak 'Esma' ismini aldı

Güzel haberler gelsin

Sorularımın cevaplarını Risale-i Nur'da buldum

Yeni yıla Müslüman olarak girdi

İngiliz genç de İslam'ı tercih etti

Peygamberimizden (asm) etkilenerek Müslüman oldu

''İnançsızlar şehri''nde camiye yoğun ilgi

Kanada’daki 'açık cami etkinliği' büyük ilgi gördü: "Oğlum birkaç yıl önce Müslüman oldu''

ABD'li Katolik Papazın Mevlana vesilesiyle dikkat çeken hidayet yolculuğu: 'Saatlerce ağladım'

Risale-i Nur’la stresi yendim

Kadir Gecesinde şehadet getirdim

Allah'ın lütfuyla İslam'ı kabul ettim

Haitili 3 öğrenci Müslüman oldu

Müslüman olan Şeyma (Roksana): Başörtüsü, mutluluktan kuş gibi hafif hissettirdi

İngiliz Rosalie 'İslam'la tanışmasını anlattı: 'Camiye girince bana bağırırlar diye korkuyordum'

Örnek bir ihtida yolculuğu: İslam'ı seven ve Peygamberimizi örnek alan çocuklar yetiştirmek istiyoruz

İslam'ı araştıran anne ve oğlu Müslüman oldu: "Ezan sesi kalbimi eritti"

Newton Müslüman oldu: İslam'da her sualin cevabı var

Amerika’da bir aile Müslüman oldu

Ayşe Romano'yu en çok etkileyen Ayet-i Kerimeler: "Beni kalbimden vurdular"

Kolombiya'dan müjdeli haberler

Silvia Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı

Önce kendisi, sonra çevresi Müslüman oldu

Dinleri araştırdı ve Müslüman oldu

Şampiyon dövüşçü Müslüman oldu

Önce kendisi, sonra çevresi Müslüman oldu

Filipinli Marlyn: Rahatım, çünkü Müslümanım

Müslüman papazın vasiyetnamesi

Sığınmacı gence sahip çıkan Papaz, Müslüman oldu

Almanya'da terör saldırısından kurtulan Pieter Mienneman Müslüman oldu

Della Miles: İslam'ı tanıtmayı hedefliyorum

Risale-i Nur’u tanıdı Müslüman oldu

Risale-i Nur ikna eder

Risalelerdeki tevhid hakikati kalbime dokundu

Müslüman olan Della Miles: Son derece huzurluyum

İslâmla şereflenen bir hayat... İhlas suresini okudu, Müslüman oldu

Ünlü sanatçı Müslüman oldu

Neden İslâm’ı seçiyorlar?

Amerikalı felsefeci Prof. Dr. Clark: Müslümanları daha yakından tanıdıkça İslamofobi'den uzaklaştım

Joram van Klaveren İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu

“Rus da dinsiz kalamaz” müjdesi tahakkuk etmeye devam ediyor

Avrupa gençleri İslâmiyete dönüyor

İslâm’ı seçen Ortodoks Papaz: Tereddütlerim sona erdi

Müslüman olan Norveçli sayısı artıyor: 'Okuyarak, araştırarak İslam'ı seçiyorlar'

Etiketler: doğru islamiyet, ihtida
Okunma Sayısı: 377
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Nükleer santrallere ihtiyacımız var”

    Müslüman olan Fransız Hemşire Clara: Kur’an’a uyulsaydı, şimdi herkes mutlu olurdu

    Putin, dünyanın kabul etmediği kararnameleri imzaladı

    Tasarruf Saraydan başlasın

    Terör saldırısında yaralanan Polis Öztürk: Çocuklarım gözümün önüne geldi

    Kabil'de eğitim merkezine bombalı saldırı: 19 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

    'Florida - Fort Myers'deki yıkımı tarif edecek bir kelime yok'

    Biden: Rusya'nın sözde referandumu tamamen düzmecedir

    Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması başladı

    Zelenskiy: Rusya, getirdiği felakete kendisini ilhak edecek

    'Erzincan'daki depremde olumsuz bir durum yok'

    İsrail’e “apartheid” rejimine son ver çağrısı

    Çiftçi hasatta, iktidar şeker ithalatında

    Altılı Masa’da çatlak ses çıkartmayın

    Öğrenci artıyor, kalite düşüyor

    Enflasyon asgari ücreti eritiyor

    TÜİK’e göre ekonomik güven geriledi

    Altın 1200-1300 bandını görür

    Fındıkta her yıl aynı oyun

    Şimdi de “şeker bağımlılığı”

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    BİK’ten aynı nakaratlar
    Faruk ÇAKIR

    Muhteşem hayat, muhteşem eser
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yumuşatma yerine kemikleştirme siyaseti
    Mehmet Asıf Işık

    Takva elbisesi
    Sinan Özden

    Âhirzamandaki genç
    Şükrü BULUT

    Kimliksiz veya yanlış kimlikle eğitilmiş gençlik üzerine…
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat, baştan başa gayet manidar bir kitap
    Süleyman KÖSMENE

    Öldürmek değil, barışmak güzeldir
    İbrahim Aktaşcı

    Buzlar çözülmeden

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.