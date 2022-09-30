Müslüman olan Fransız Hemşire Clara: Kur’an’a uyulsaydı, şimdi herkes mutlu olurdu

Müslüman eşiyle tanıştıktan sonra kendisi de Müslüman olan Fransız hemşire Clara Moğol, İstanbul ziyareti sırasında Müslüman olma serüvenini anlattı.

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Müslüman eşiyle tanıştıktan sonra kendisi de Müslüman olan Fransız hemşire Clara Moğol, İstanbul ziyareti sırasında Müslüman olma serüvenini anlattı.

Fransa’da yaşayan ve “Kur’an’ı okuduktan sora Müslüman olmaya karar verdim” diyen Clara, Ayasofya Camisini ziyareti sırasında kendisiyle görüşen Anadolu Ajansı ekibine İslamı tercih etmesini şöyle anlatmış:

“İsmim Clara, 34 yaşındayım. Fransa’da yaşıyoruz. Hemşireyim. Eşimle 15 yıl önce tanıştım. Ve bugün (Ayasofya Camiinde) buradayız. Zaten gençken (İslama) her zaman bir ilgim vardı. Sonra eşimle tanıştım. Bana dinini, Kur’an-ı Kerim’de neler olduğunu anlatmasını istiyordum. Sonra, Kur’an-ı Kerim’i okumaya başladım. (Anlatırken duygulanıyor...) Sonra da, iyi anlamda ‘Allah’tan kortuğumun’ farkına vardım. Allah’a inandığımı anladım.”

Ailesinin bu tercihine karşı çıktığını da anlatan Clara, “Ailem dindarlar ama Hıristiyanlar, (benim İslamı tercihim) onlar için ‘bir ihanet’ gibiydi. Babam, benim için korktu diye düşünüyorum. Ve eşimini beni bazı şeylere zorlayacağından ve bir şeyleri kendi isteğimle yapmamamdan korkuyor. Sonuç olarak İslam’ın (bir şeylerden) mahrum kalmak olmadığını idrak ediyorsun. Tam tersi, her şey kadın, erkek ve toplum sevgi, saygı içinde yaşasın diye yapılmış. Herkes Kur’an’da olduğu gibi her şeye uysaydı, şimdi herkes mutlu olurdu bugün. Yoksul olmazdı, çok fazla zengin(ler) olmazdı. Herkes birbirine yardım ederdi, herkes birbirini severdi ve saygı duyardı. Bu yöne doğru eğilim olması gerekir. Ve bu nedenle çocuklarımı bu düzenin içinde (İslami hayata göre) büyütmek istiyorum ve bu din ile yaşamak istiyorum” diyor.



ÇOCUKLARI TÜRKİYE’Yİ SEVİYOR— Clara Moğol’un çocukları da Kur’an komuya öğrenmişler. Sorulduğunda da “Türkiye’yi seviyoruz” diyorlar.

KUR’AN HEDİYE EDİLMİŞ

Mehmet Moğol da, eşinin tercihiyle ilgili olarak şöyle diyor: “İlk başta sorular sormaya başladı. Ben de Fransızca Kur’an tercümesi aldım eşime, okumak istiyordu. Kur’an okumaya başladı. Bir gün kendi kararıyla ‘Müslüman olmak istiyorum’ dedi. Eşimin babası eşimi 6 sene reddetti, konuşmadı, görüşmedi. Benimle 15 sene oldu halen konuşmuyor. Sadece sebebi Müslümanım diye. Benim için kızını kabul etmesi, torunlarını görmesi ve konuşmasıydı önemli olan. Eşim, babasıyla konuşmadığı sürece çok sıkıntı çekti, ağladı sürekli. Sürekli onlar için dua ediyordu. Ama bir yumuşama var.”

Ömer Şenöz - YENİ ASYA / İSTANBUL

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