Kur’an’ın Mesajı 35 dil ve lehçede anlatılıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Kur’an-ı Kerim’in hakikatlerini ve Hazreti Peygamber’in -Aleyhissalatu Vesselam- örnek ahlakını tüm insanlara ulaştırma hedefiyle 35 dil ve lehçede Kur’an Meali hazırlandı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam’ın evrensel mesajlarını, Kur’an-ı Kerim’in hakikatlerini ve Hazreti Peygamber’in örnek ahlakını tüm insanlara ulaştırmak için Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalar yürütüyor.

50 dilde 1170 eser yayımlandı

Bu kapsamda, çocuk kitapları, gençlik yayımları, İslam’ın inanç, ibadet esaslarına dair bilgilerin yer aldığı eserlerden oluşan 50 dilde 1170 eser yayımlandı.

Ayrıca, tüm insanlığı Kur’an’ın hakikati ve anlam dünyasıyla buluşturma hedefiyle de aralarında Kürtçe, Samoaca, Shonaca, Swahili ve Yorubaca gibi dillerin de bulunduğu 35 dil ve lehçede Kur’an mealleri hazırlandı. Bu eserlerin yanında, Türkiye’ye gelen yabancılara İslam’ı tanıtacak, Müslümanlara, Kur’an’a, Hazreti Peygamber’e (asm) dair doğru, kısa, net ve öz bilgilerden oluşan broşürler de 20 dilde turistlerin istifadesine sunuldu.

İslam’ı araştıranlar için merak ettikleri soruların cevaplarını bulabilecekleri eserler, yurt dışındaki temsilcilik, ataşelik ve büyükelçilikler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ücretsiz ulaştırılıyor.

“Bilgileri doğru elden öğrenmesini arzuladık”

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, Kur’an-ı Kerim’in mesajını, anlamını duymayan, Hazreti Muhammed’in (asm) örnekliğini okumayan kimse kalmamasını amaçladıklarını anlattı. İnsanların Hazreti Muhammed’i (asm) doğru bir şekilde tanıması ve Kur’an-ı Kerim’e dair bilgileri sahih bir şekilde doğru elden öğrenmesini arzuladıklarını belirten Kurt, “birilerinin” yanlış bir şekilde oluşturmaya çalıştığı Müslüman imajı yerine doğru ve olması gereken Müslüman profilinin tanınması ve bilinmesini istediklerini söyledi. Kurt, 6 dilde meal hazırlama çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

“İslam’ın sesi, Avrupa’da her gün yükseliyor”

İslam’ın doğru anlaşılmasına yönelik çalışmaların yurt dışında da ciddi anlamda karşılık bulduğunu ifade eden Kurt, son günlerde Avrupa’da Müslümanlara ve Kur’an-ı Kerim’e saldırıların gerçekleştiğini hatırlattı. Kurt, “İslam’ın sesi sedası, Avrupa’da her gün yükseliyor. Kur’an’ın mesajıyla Avrupa insanı her gün daha yakinen buluşuyor ve tanışıyor. Dolayısıyla bundan rahatsızlık duyan insanların da kendince bir çabası ve gayreti var ama ne yaparlarsa yapsınlar Allah nurunu tamamlayacak ve yüce kitabımızın hakikatleri tüm insanlığa inşallah bizlerin gayret ve çabalarıyla da ulaşacaktır.” ifadelerini kullandı.

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DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

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