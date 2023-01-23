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23 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Kur'an sönmez ve söndürülemez Manevi bir Güneştir

23 Ocak 2023, Pazartesi 00:40
MÜBAREK ÜÇ AYLAR ÖNCESİ İSVEÇ’TE KUR’AN-I KERİM YAKILMASI PROVOKASYONUNA KARŞI İSLAM DÜNYASI VE İNSANLIĞIN BİRLİKTELİĞİNİN GÖSTERİLMESİ ÇAĞRILARI YAPILDI.

ULUSLAR ARASI ÇABALAR YOĞUNLAŞMALI

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İsveç’teki provokasyonu, “Bu, İslamofobi, kin, nefret, bağnazlık ve yabancı düşmanlığının ulaştığı ürkütücü seviyenin bir başka örneği” olarak nitelendirdi ve bu gibi eylemlerin tekrarının önüne geçmek için uluslararası çabaları yoğunlaştırmaya ve herkesi İslamofobi ile mücadelede dayanışma içerisinde olmaya çağırdı.

İNSANİ DEĞERLERLE ÇELİŞEN EYLEM

Dünya Müslüman Alimler Birliği de güvenlik ve istikrarı sarsan, ahlâkî ve insanî değerlerle çelişen bu eylemi kınanayarak, nefret söyleminden ve şiddetten kaçınılması, dinî sembollere saygı gösterilmesi, dinlere ve kutsal değerlere hakaret ederek nefreti körüklemekten uzak durulması, hoşgörü ve birlikte yaşama değerlerinin yaygınlaştırılması gerektiği açıklamasında bulundu.

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DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

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