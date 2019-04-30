İsveç’te Türklerin gurur haftası

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, İsveç’te yaşayan Türklerin bu hafta gurur haftası olduğunu belirterek, ‘’Bu hafta üç vatandaşımız İsveç’te örnek işlere imza atarak hepimizin gururu oldu” dedi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, “Kraliyet Hanedanı” ödülünü kazanan Türk akademisyen Dr. Hatice Zora ve Stockholm’ün Upplands-Bro ilçesinde, yılın en sevilen esnafı ödülünü kazanan Faruk Yıldız, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, tarafından kabul edildi. Büyükelçi Yunt, İki gün önce ülkede kahraman ilân edilen taksici Ömer Temel’i ağırladığını ve tebrik ettiğini hatırlatarak “Türk milleti adına İsveç’te gurur haftası yaşadık. Üç değerli vatandaşımızın örnek kazanımları hem buradaki vatandaşlarınızı hem de Türkiye’deki vatandaşlarımızı sevindirdi. Bundan dolayı kendilerine Türk milleti adına teşekkür ediyorum” dedi. AA

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