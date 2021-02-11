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11 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

İtalya'da hükümeti kurma görevini üstlenen Draghi epey zorlanacak

11 Şubat 2021, Perşembe 13:00
Eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin hükümeti kurma görevini üstlenmesi zor günler geçiren İtalya ve İtalyan ekonomisi için umut olurken, reformların daha çabuk gerçekleşebileceğine dair beklentileri de artırdı.

Piyasalarda söz konusu gelişme olumlu karşılanmakla birlikte hükümetin farklı gruplardan oluşacak olmasının Draghi için zor günlere işaret ettiği belirtiliyor.

Farklı gruplar sebebiyle Draghi'nin reformları hayata geçirme konusunda sıkıntıların ortaya çıkması ve ülke ekonomik yükselişe geçse bile bunun kısa süreli olması riski bulunuyor.

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding, yaptığı değerlendirmede, Draghi'ye verilebilecek geniş kapsamlı bir desteğin İtalya için bir nimet olabileceğini belirtti.

Bununla birlikte, Parlamentoda Draghi'yi destekleyebilecek gruplar arasında münakaşa çıkabileceğini ifade eden Schmieding, Draghi'nin hükümeti kurması durumunda grupların hoşlanmadıkları reform tekliflerinde desteği geri çekeceklerini belirterek tehditte bulunabileceğini aktardı.

Schmieding, Draghi için büyüme yanlısı reformları kabul ettirmenin hükümet kurmaktan daha zor olabileceğini dile getirdi.

Draghi'nin İtalya'ya ilerleme kaydettirebileceğini söyleyen Schmieding, 209 milyar avroluk AB kurtarma fonunun nasıl kullanılacağı konusunu çözmesi durumunda çıkan çatışmaların da bir süre yatışabileceğini vurguladı.

"Ekonomideki ilerleme kısa süreli olabilir"

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Dr. Marco Wagner ise Draghi'nin kuracağı hükümetin görevinin ilk önce 209 milyar avroluk AB kurtarma fonundan daha fazla yatırım yapmak olacağını belirtti.

Bunun İtalyan ekonomisine güç katacağını ifade eden Wagner, İtalyan ekonomisinde olması beklenen bu ilerlemenin ne kadar süreceğinin ise yatırımların nasıl yapılacağına bağlı olacağını aktardı.

İtalya'nın ekonomideki yapısal problemlerin üstesinden gelebilmesi için eğitim, altyapı ve ağırlıklı olarak kamu yönetiminde iyi yatırımlara ihtiyacı olduğunu dile getiren Wagner, Draghi'nin kuracağı yeni hükümetin değişik görüşlere sahip farklı partilerden oluşacağını ve ekonomideki ilerlemenin kısa süreli olabileceğini kaydetti.

Dekabank Başekonomisti Ulrich Kater de Mario Draghi'nin iş piyasasına ilişkin düzenlemeler, kamu yönetiminin etkinliği, hukuksal sistemin iyileştirilmesi konularında gerekli reformları gündeme getirme konusunda bir fırsata sahip olduğunu belirtti.

Kater, Draghi'nin gelmesinin daha fazla büyüme ve zenginlik için, ekonomik sistemin yenilenmesi konusunda İtalya için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

AA

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