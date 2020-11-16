İtalya'da Kovid-19 nedeniyle 504 ölüm daha

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, ölenlerin sayısı son 24 saatte 504 artarak 45 bin 733'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 27 bin 354 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Salgının başlangıcından Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 1 milyon 205 bin 881 oldu.
Aktif Kovid-19 hasta sayısı 717 bin 784'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 492'ye çıktı.
Ölenlerin sayısı son 24 saatte 504 artarak, 45 bin 733'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı ise 21 bin 554 artarak 442 bin 364 oldu.
AA