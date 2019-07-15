"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İtalya'da neo-Nazi gruplara operasyon: Füze ve otomatik tüfekler ele geçirildi

15 Temmuz 2019, Pazartesi 21:41
İtalya'nın kuzeyinde neo-Nazi gruplara yönelik bir operasyonda, aralarında bir füze ve otomatik tüfeklerin de bulunduğu çok sayıda savaş silahı ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, 2001'de aşırı sağcı Forza Nuova (Yeni Güç) Partisi'nden Senato'ya aday olan eski gümrük müfettişi Fabio Del Bergiolo da yer alıyor.

Forli Havaalanı yakınlarındaki bir otelde gözaltına alınan diğer iki kişi ise 42 yaşındaki İsviçre vatandaşı Alessandro Monti ile 51 yaşındaki İtalyan Fabio Bernardi.

Gözaltına alınan kişilerin, bir hangarda bulunduğu bildirilen 800 kg ağırlığındaki füzeyi satmaya çalıştıkları iddia ediliyor.

İtalyan basını, füzeyi yaklaşık 470 bin Euro karşılığında satma girişimlerinin telefon dinlemesine takıldığını yazdı.

Füzeyi satın almakla ilgilenenler arasında yabancı bir hükümet yetkilisinin de bulunduğu öne sürüldü.

'Katar ordusunun kullandığı bir model'

"Terör ve organize suçlar" gibi özel operasyonlardan sorumlu polis birimi Digos tarafından Torino, Milano, Varese, Novara, Forli ve Pavia'da düzenlenen operasyonda silahların yanı sıra faşist ve Nazi sembollü propaganda malzemeleri de bulundu.

Torino Emniyet Müdürü Giuseppe DeMatteis operasyonda, füze ile birlikte 20'den fazlası savaş silahı kategorisinde olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

Füzenin Fransa yapımı olduğu ve Katar ordusu tarafından kullanılan bir model olduğu belirtildi.

Operasyonda, Ukrayna'nın Donbass bölgesinde savaşan Rusya yanlısı örgütlerle bağlantılı olduğundan şüphelenilen gruplar hedef alındı.

İtalyan basını, bu gruplar arasında Juventus takımının bir fanatik grubunun da yer aldığını yazdı.

BBC Türkçe

Etiketler: İtalya, nazi, operasyon, füze
Okunma Sayısı: 142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İmamoğlu: Belediye bütçesinin 3’te 2’sine hakim değiliz

    Erdoğan: Hiçbir darbe, yapanların yanına kâr kalmadı

    AB Türkiye'ye yönelik yaptırımları onayladı

    Erdoğan: Hedefimiz hava savunma sistemlerini Rusya ile beraber üretmek

    Soylu: Tüm terör örgütleri tasfiye edilecek

    S&P: Yaptırımlar bankacılık sektörünü hedef almazsa Türkiye'nin kredi notu düşmez

    AB ülkeleri Türkiye'ye karşı yaptırım uygulayacak mı?

    TBMM'de 15 Temmuz gerginliği

    Tunceli'de terör örgütünün yerleştirdiği patlayıcıya basan iki çocuk öldü

    Aileler borç içinde

    15 Temmuz Şehitleri, İBB önünde ve Edirnekapı'da da dualarla hatırlandı...

    Afganistan'da 15 günde 100 sivil öldü

    15 Temmuz Şehitleri dualarla yâd ediliyor...

    7 ayda 2759 Filistinli işgalci İsrail tarafından gözaltına alındı

    Şehitler dualarla ebediyete uğurlandı...

    ''Bu sevinç kelimelerle ifade edilemez''

    İşçilere terör saldırısı

    Yunanistan ne yapmaya çalışıyor?

    Avrupa Birliği'nden 15 Temmuz açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu yanlıştan dönmeliyiz
    Genel

    AKP, derin yapıyla uzlaştı
    Mehmet KARA

    15 Temmuz’un 3. Yıldönümü… Adalet ve demokrasi ortak paydasında birleşilmeli
    Genel

    Darbeye lanet hukuka davet
    Yeni Asya'dan Size

    Medrese-i Yusufiye kampanyamıza yoğun ilgi artarak devam ediyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Avrupa Birliği'nden 15 Temmuz açıklaması
    Ali FERŞADOĞLU

    Nazardan korunmanın yolları (1)
    Feyzullah ERGÜN

    Asırların hekimi Er-Râzîden hikmetler (4)
    Cevher İLHAN

    “S-400 şantajı” nasıl aşılacak?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.