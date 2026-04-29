Emekliye Kurban Bayramı ikramiyesi 4 bin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarına yaptığı toplantıda, emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesinin miktarını açıkladı.

Bakan Işıkhan, Kurban Bayramı ikramiyelerinin miktarında bir değişikliğe gidilmediğini belirterek, "Kurban Bayramı ikramiyelerini Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 4 bin TL olarak vereceğiz. Ayrıca ödemelerin erkene çekilmesiyle ilgili de bir çalışma yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

