"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Japonya'da ülke geneli için OHAL çağrısı

05 Ağustos 2021, Perşembe 11:04
Japonya'da uzmanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artış trendini koruması nedeniyle olağanüstü halin ülke geneline genişletilmesi çağrısında bulundu.

Temsilciler Meclisi oturumunda konuşan hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru, ülke genelinde salgının durumuna değindi.

Son bir haftada gidişatın günlük 10 bin vaka seviyelerinde seyrettiğine işaret eden Omi, virüsün Delta varyantının etkisini gösterdiğini belirtti.

Omi, Japon halkının Kovid-19'a ve kısmi olağanüstü hallere alışmaya başladığını savunarak, olağanüstü halin ülke geneline genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkede halihazırda Tokyo ve çevresindeki Kanagawa, Saitama, Çiba eyaletleri ile güneydeki Osaka kenti ile Okinawa adasında uygulanan olağanüstü hal ay sonuna kadar sürecek.

Japonya'da salgının başından beri en yüksek günlük vaka sayısına dün ulaşıldı. Vaka sayısı dün 14 bin 207 artarak 971 bin 904'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 14 artışla 15 bin 246'ya yükseldi. Ülke genelinde 777 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA

Okunma Sayısı: 584
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı

    Japonya'da ülke geneli için OHAL çağrısı

    "Help Turkey" paylaşımlarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı

    California'daki orman yangını 22. gününde yeniden şiddetlendi

    Afganistan'da on binlerce kişi çatışmalar arasında sıkışıp kaldı

    İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırdı

    Meclis acilen toplanmalı

    Kemerköy Termik Santrali'nde yangın alarmı: Tel örgülerine kadar yaklaştı

    '13 milyon doza yakın aşımızı pazartesi gününe kadar teslim alacağız'

    Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı

    Manavgat'taki çalışmalara ilişkin Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

    Kayseri - Kocasinan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    Suriye'nin Dera ilindeki camiye saldırı düzenlendi

    4 milyar 250 milyon dozdan fazla aşı yapıldı

    İstanbul'da su tüketiminde rekor kırıldı

    Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    Afganistan Savunma Bakanı'nın evinin önündeki saldırıda 8 kişi öldü

    Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle insanlar evini terk ediyor

    Son 8 günde çıkan 174 yangının 160'ı kontrol altına alındı

    Yangınlar bağıra bağıra geldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    17 Ağustos’tan 22 yıl sonra
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Müthiş bir yangın var, söndürmeye koşuyorum
    Ali FERŞADOĞLU

    Korkutmacalı münafık sistem
    Cevher İLHAN

    Yine felâket siyasileştiriliyor…
    Süleyman KÖSMENE

    Aile hayatında sabır ve adalet
    Ahmet BATTAL

    Orman yakana müdahale hakkı ve sınırı
    Faruk ÇAKIR

    Yalanlarla mücadele
    Genel

    Meclis acilen toplanmalı
    Mikail YAPRAK

    Düğünün düğümü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.