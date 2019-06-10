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10 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Japonya, F-35'in düşüş sebebini açıkladı

10 Haziran 2019, Pazartesi 19:32
Japonya Savunma Bakanı Takeşi, nisan ayında F-35 savaş uçağının Pasifik Okyanusu'nda eğitim uçuşu sırasında düşüşünün pilotun yaşadığı vertigo (baş dönmesi) nedeniyle meydana geldiğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Japonya Savunma Bakanı Takeşi Ivaya, F-35 savaş uçağının nisan ayında Pasifik Okyanusu'nda eğitim uçuşu sırasında düşüşünün teknik arıza nedeniyle değil pilot hatası sonucu gerçekleştiğinin sanıldığını bildirdi.

 

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Savunma Bakanı Takeşi, 2 ay önce Pasifik Okyanusu'nda düşen uçağın, "pilotun yaşadığı vertigo (baş dönmesi) nedeniyle yön duygusunu yitirmesi sonucu" meydana geldiğinin tahmin edildiğini açıkladı.

"F-35 uçuşları yeniden başlatılacak"

Kazanın ardından durdurulan F-35 uçuşlarının yeniden başlatılacağını belirten Takeşi, Japonya Öz Savunma Hava Kuvvetlerinin (ASDF) eldeki 12 adet F-35 savaş uçağının yanında yeni alımlar yapacağını, toplamda 105 adet F-35 savaş uçağının envantere alınmasının planlandığını ifade etti.

Kazanın ardından Misava Hava Üssü'nde görevli 12 uçak üzerinde yapılan teknik incelemenin titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Takeşi, pilotların yön duygusunu yitirmelerini önleyecek eğitimlere odaklanacaklarını vurguladı.

Kazayla ilgili basın mensuplarını bilgilendiren ASDF yetkilisi de 3 uçakla birlikte eğitim uçuşu yapan uçağa diğer uçaklarla birlikte irtifasını azaltması talimatı verildiğini, 20 saniye alçaldıktan sonra 36 kilometre ileride seyreden ABD savaş uçağından uzaklaşması için dümenini sola çevirmesinin istendiğini aktardı.

Alçalmaya devam eden uçağın 15 saniye sonra radardan kaybolduğu belirtildi.

Uçağın saatte 1100 kilometre hızla okyanus yüzeyine çakıldığı tahmin ediliyor.

Aramalarda uçağın gövdesini ve pilotun naaşını bulamayan yetkililer, enkaz parçalarına ve hasar görmüş haldeki karakutuya ulaşmıştı.

ASDF'e ait F-35-A tipi savaş uçağı 9 Nisan'da Pasifik Okyanusu üzerinde düşmüştü.

AA

Etiketler: japonya, f-35
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