Kanada'da yeni hükümet kuruldu

Başbakan Trudeau liderliğindeki azınlık hükümeti yemin edip göreve başladı.

Kanada'da 21 Ekim'de yapılan federal genel seçimlerden 157 milletvekiliyle birinci parti olarak çıkmasına rağmen tek başına iktidar olamayan Liberal Parti lideri Justin Trudeau'nun azınlık hükümeti, yemin ederek göreve başladı. Federal başkent Ottawa'daki Kanada Genel Valiliğinde gerçekleştirilen yemin törenine, Kanada Genel Valisi Julie Payette, kabinedeki bakanlar, aileleri, eski siyasetçiler ve bazı davetliler katıldı.

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