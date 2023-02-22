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Katar'dan 40 kargo uçağıyla 600 ton insani yardım geldi, bir gecede 46 milyon dolar yardım toplandı

22 Şubat 2023, Çarşamba 16:10
Katar'ın, depremlerin meydana geldiği günden bu yana Türkiye'ye 40 kargo uçağıyla gönderdiği yardımlar 600 tona ulaşmış durumda.

Katar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine hem kamu kurumlarıyla hem de sivil toplum kuruluşlarıyla destek olmayı sürdürüyor.

Basra Körfezi'ndeki Arap ülkelerinden Katar, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden hemen sonra acil yardım ve arama kurtarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak üzere hava köprüsü kurdu.

Katar, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine Katar Kızılayının yanı sıra Katar Kalkınma Fonu, Katar Vakfı ve Katar Hayır Kurumu aracılığıyla destek sağlıyor.

Deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarına 4 eğitimli köpekle katılan Katar İç Güvenlik Güçleri'nden 110 kişilik ekibe, 25 kişiden oluşan sağlık görevlileri de eşlik etti.

40 kargo uçağıyla 600 ton insani yardım

Katar'ın depremlerin meydana geldiği günden bu yana Türkiye'ye 40 kargo uçağıyla gönderdiği yardımlar 600 tona ulaşmış durumda. Bu yardımlar, sahra hastanelerinin yanı sıra gıda ve tıbbi malzemeler, çadırlar, kışlık paketler, hijyen setleri, uyku tulumları ve battaniyelerden oluşuyor.

Hava yardım köprüsü kapsamında ayrıca depremlerin vurduğu bölgelerde hizmete açılan sahra hastanelerinde görev yapmak üzere sağlık ekipleri de gönderildi.

Depremzedeler için bir gecede 46 milyon dolar toplandı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha'nın Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başta gıda ve sağlık olmak üzere yaptığı insani yardımların tutarının 253 milyon riyale (70 milyon dolar) ulaştığını açıkladı.

Depremzedeler için başlatılan "Yardım ve Destek" kampanyası kapsamında bir gecede 168 milyon riyal (46 milyon dolar) toplandığını aktaran Ensari, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin de kampanyaya 50 milyon riyal (14 milyon dolar) destek verdiğini vurguladı.

Kızılay ve diğer devlet kurumlarınca gerçekleştirilen kampanyalar

Katar Kızılayı da depremzedelere bir milyon dolarlık acil yardımın yanı sıra 10 milyon dolar toplamak üzere bir kampanya başlattığını açıkladı.

Katar Hayır Kurumu tarafından "Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım edin" sloganıyla başlatılan kampanyada da şu ana kadar 7,5 milyon dolar değerinde yardım toplandı. Katar Hayır Kurumu, depremzedelerin yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyor.

Katar'dan depremzedelere 10 bin konteyner ev

Katar Kalkınma Fonu da depremzedeler için bağışlanan 10 bin konteyner evin Katar'dan deprem bölgelerine ulaştırılması görevini üstleniyor. Katar'dan şu ana kadar bu kapsamda deprem bölgelerine iki sevkiyat gerçekleştirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari, dün yaptığı açıklamada, Katar'ın depremzedeler için taahhüt ettiği toplam 10 bin konteyner evden şu ana kadar 1260'ının depremden etkilenen bölgelere sevk edildiğini, bu hafta ve gelecek hafta 4 bin 845 evin nakledilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinden yardım kampanyası

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği de depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi.

Büyükelçilik tarafından organize edilen acil yardım kampanyasında 500 ton insani yardım toplandı.

AA

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