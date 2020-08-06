Keşmir’de Müslümanlar etkisizleştiriliyor

Uzmanlar, Hindistan’ın, Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırmasının, bölgedeki Müslüman ağırlıklı nüfusun etkisizleştirilmesini amaçladığını ileri sürdü.

Cammu Keşmir’in özel statüsünün kaldırılmasının yıl dönümünde uzmanlar, bölgeye dair değerlendirmelerde bulundu. 2006 yılı Reebok İnsan Hakları Ödülü’nün sahibi insan hakları savunucusu Khurram Parvez, anayasa değişiklikleri ve geçen yıl yürürlüğe giren yasaların çoğunluğunun Müslümanlardan oluşan bölge halkını tamamen etkisiz hale getirmek ve haklarından mahrum etmek amacı taşıdığını öne sürdü. Keşmir merkezli İslam Üniversitesinin eski Başkan Yardımcısı Prof. Siddiq Wahid, bölgenin özel statüsünün değiştirilmesi kararının halka danışılmadan, Yeni Delhi hükümetinin çoğunluğu elinde bulundurduğu Hindistan parlamentosunda alındığını belirtti. Hindistan Yüksek Mahkemesinin eski hakimlerinden Madan Lokur, istikrarsızlık ve kısıtlamalar nedeniyle bölge ekonomisinin geçen yıl 5,3 milyar dolar zarara uğradığına dikkati çekti. Resmi verilere göre, bakanlık düzeyindeki 24 görevden sadece 5’inde Müslümanlar bulunuyor. AA

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