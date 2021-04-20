"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

'Kırım yasa dışı olarak ilhak edildi'

20 Nisan 2021, Salı 21:32
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna sınırındaki Rus askeri varlığının artırıldığını gördüklerini belirterek, "Kırım yasa dışı olarak ilhak edildi." dedi.

Michel, ülkedeki siyasi gerginliğin azaltılması amacıyla hazırladığı 5 maddelik "Gürcistan'ın İlerleme Yolu" adlı anlaşma metninin dün iktidar ve bazı muhalefet partilerince imzalanmasının ardından bugün Orbeliani Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zurabişvili, ülkesindeki siyasi krizin çözülmesine sağladığı desteklerinden dolayı Michel'e teşekkür ettiğini aktararak "Bu herkesin zaferidir, öncelikle de bu ülkenin zaferidir." ifadesini kullandı.

Ülkenin geleceğini, daha yakın iş birliği yürütmek istediklerini AB ile birlikte gördüklerini belirten Zurabişvili, bu yıl Batum'da düzenlenecek Gürcistan güvenlik konferansına, Ukrayna ile Moldova devlet başkanlarını da davet etmek ve konferansta 3 ülkenin, AB ile entegrasyonu sürecinin güçlendirilmesini ele almak istediklerini aktardı.

Michel de konuşmasında Gürcistan'da siyasi krizin çözülmesi için iktidar ve muhalefet liderlerinin anlaşma metnini imzalamaya başlamalarından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Siyasi diyaloğun zor olduğunu ama herkesin ortak çabasıyla artık gelecekteki siyasi zorlukları aşmanın daha kolaylaştığını belirten Michel, "Bugün yeni dönemin başlangıcıdır ve Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu sürecinde geçmesi gereken yol için çok çalışmak gerekiyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Michel, "Biz, Ukrayna'nın sınırlarında Rus askeri varlığının artırıldığını açık bir şekilde görüyoruz. Kırım yasa dışı olarak ilhak edilmiş durumda. AB elbette bu krizi çözmek için belli adımlar attı. Ayrıca AB'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ile egemenliğine olan desteği de sarsılmazdır." şeklinde konuştu.

Gürcistan'daki siyasi gerginlik

Gürcistan'da iktidar ile muhalefet arasında 31 Ekim 2020'deki genel seçimlerden beri süren kriz, 23 Şubat'ta ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'nın gözaltına alınmasıyla artmıştı.

Genel seçimlerde, seçim barajını aşan muhalefet partilerinin çoğu, seçim sonuçlarını kabul etmeyerek parlamentoya girmedi. Hükümetin çağrısına rağmen muhalefet, sokak protestolarını devam ettirerek erken seçim talep ediyordu.

Hükümet yetkilileri ise seçimlerin gayet şeffaf ve demokratik yollarla yapıldığını, yeni seçimlerin yapılmasına ihtiyaç olmadığını belirterek, muhalefeti parlamentoya girmeye davet etmişti.

Michel'in hazırladığı anlaşma maddeleri

"Gürcistan'ın İlerleme Yolu" adlı anlaşma, muhalefetin siyasi tutuklu olarak nitelediği ve Tiflis'te Rus heyetine karşı 19 Haziran 2019'da düzenlenen gösteri sırasında tutuklanan kişilerin, af veya diğer yollarla serbest bırakılması için parlamentoda yasa tasarısının onaylanması, bu yıl düzenlenecek yerel seçimlerde iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin yüzde 43'ten az oy alması halinde 2022'de erken genel seçimlerin yapılması, bir sonraki parlamento seçimlerinin tamamen orantı sistemi ile yüzde 2 barajıyla düzenlenmesi, seçim komisyonlarında muhalefetin daha geniş katılım sağlaması, parlamentonun katkılarıyla yargı reformların yapılması, parlamentoda 5 komitenin başkanın muhalefetten seçilmesi konularını içeriyor.

Anlaşma dün muhalefette görüş ayrılığına neden olmuştu. Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi ile büyük partilerden Avrupalı Gürcistan anlaşmanın imzalaması konusunda çekimser kalmıştı.

Michel'in Tiflis ziyareti devam ediyor.

AA

Okunma Sayısı: 233
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ramazan’da online alış veriş tasarruf sağlıyor
    📷

    Muradiye Camisi'nde 15. yüzyıl estetiğine şahit olabilirsiniz

    UEFA, FIFA ve IOC: 'Avrupa Süper Ligi'ne tamamen karşıyız

    'Kırım yasa dışı olarak ilhak edildi'

    Türkiye, İsveç’i şiddetle kınandı

    Süleyman Atlı altın madalya kazandı

    Türkiye'de son 24 saatte 346 kişi vefat etti

    Beşiktaş, Sivas'ta 2 puan bıraktı

    Hüsnü Bayramoğlu Ağabey dualarla uğurlandı

    Almanya Başbakanı Merkel: Navalnıy konusunda çok endişeliyiz

    İsrail: İngiltere ile 'yeşil seyahat koridoru' oluşturmayı görüşüyoruz

    Bulgaristan’ın 2 diplomatı Rusya tarafından 'istenmeyen kişi' ilan edildi

    Nijerya'da akaryakıt krizi!

    Rusya'nın Karadeniz'deki tatbikatı devam ediyor

    Koca'dan vaka görülme oranı en çok artan ve azalan şehirlerle ilgili paylaşım

    Çad Cumhurbaşkanı yaşanan çatışmada öldü

    Mısır'daki tren kazalarında bilanço ağırlaşıyor

    Pentagon: Afganistan’a yeniden asker gönderme planımız yok

    Filistin'de gündem seçim

    Gözler haftanın maçında

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bediüzzaman’ın Talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey dualarla defnedilecek
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hüsnü Bayram Ağabey
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın talebeleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hesna Nur ERDOĞDU

    Pandemi musibetini derslerle aşalım
    Ahmet BATTAL

    Şifrepara, kriptopara ve Merkez Bankası
    Cevher İLHAN

    Siyasî tahrikte son radde
    Faruk ÇAKIR

    Başgil gibi hukukçular olsa
    Süleyman KÖSMENE

    Bazı ibadet soruları
    Genel

    Yolsuzluk sistematik yağmaya dönüştü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.