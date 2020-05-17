KKTC'deki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşandığı KKTC'nin Girne bölgesinde orman yangını çıktı. Başbakan Tatar, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'ne ulaşan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne bölgesinde yer alan Tepebaşı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı. Tepebaşı bölgesinde çıkan yangın daha sonra Kalkanlı bölgesindeki ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'ne ulaştı, kampüsteki öğrenciler ve çalışanlar tahliye edildi. Kalkanlı Yaşam Evi'nde kalan 72 kişi de güvenli bölgeye tahliye edildi. Yetkililer, vatandaşlardan, Kalkanlı'da ODTÜ bölgesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek vermelerini istedi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yangının çıktığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC'nin en güzel ormanlık alanlarından olan bölgede çıkan yangından büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Türkiye'den üç helikopter geldi Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına Türkiye'den gelen üç helikopterin destek verdiğini belirtti. Özersay, Kıbrıs Rum kesiminden ise Birleşmiş Milletler aracılığıyla iki hava aracının dönüşümlü olarak yangına müdahale ettiğini kaydetti. "Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı" Başbakan Ersin Tatar da akşam saatlerinde Güzelyurt Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen kriz toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Tatar, "Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı." dedi. Bazı bölgelerde kısım kısım yangınların sürdüğünü belirten Tatar, arazilerin sabah kadar soğutulacağını söyledi. Tatar, vatandaşlara böyle olağanüstü sıcaklarda çok dikkatli olmaları ve sigara izmariti gibi maddeleri yere atmamaları konusunda uyardı. Bugün birden fazla yerde yangın çıktığını belirten Tatar, polisin bununla ilgili araştırma yapacağını duyurdu. AA

Okunma Sayısı: 349

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.