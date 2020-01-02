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3 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Kontrollü gerilim

02 Ocak 2020, Perşembe 20:00
İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkan Yardımcısı Dr. Hakkı Uygur, ABD ve İran’ın böyle bir seçim sürecinde sıcak bir çatışmaya gitmeyeceğini, ölçülü ve kontrollü bir gerilim politikası sürdürdüklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Bağdat Büyükelçiliği’nin Irak’taki Şiî milis gücü Haşdi Şabi taraftarlarınca basılmasından İran’ı sorumlu tutmasını değerlendiren uzmanlar, İran-ABD ilişkilerinin kontrollü gerilim üzerinden yürütüldüğünü, bunun sıcak bir çatışmaya evrilmeyeceğini savundu. İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkan Yardımcısı Dr. Hakkı Uygur, büyükelçilik baskını sonrası gerilen Tahran-Washington ilişkilerine dair yaptığı değerlendirmede, iki ülke arasında mayıstan bu yana sert restleşmelerin yaşandığını anlattı.

“İran alttan alttan ABD ile görüşüyor”

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serhan Afacan, “ABD-İran arasındaki ilişki genel anlamıyla kontrollü gerilim kavramı üzerinde yürüyor. 1979’dan beri çokça çatıştılar. Dolayısıyla her iki taraf da gerilimi nasıl idare edeceğini iyi biliyor. Bir diğer konu da İran her vesileyle alttan alttan ABD ile görüşüyor. İran’ın yaklaşan Amerikan seçimlerine dair bir sürü senaryosu var. Trump geldiğinden beri ‘Bu adam zaten gidecek’ görüşü hakimdi. Trump’ın azil sürecini çok yakından takip ettiler. Şimdi de Trump’ın ikinci defa seçilememe ihtimali üzerine bir beklenti içerisindeler.” 

ABD ve İran’ın restleşme süreci

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait İHA’nın geçtiğimiz aylarda düşürülmesinden sonra ABD’nin karşılık vermediğini hatta çatışmadan kaçındığını hatırlatan Uygur, “ABD’li yetkililer, ‘Eğer bu saldırılarda bir Amerikalı ölürse bu bizim kırmızı çizgimizdir. Tanker veya drone saldırısı gibi olmaz, çok sert karşılık veririz.’ demişti. En son geçtiğimiz hafta Kerkük’teki havan saldırısında bir Amerikalı asker öldü. Bunun üzerine ABD, Suriye ve Irak’taki, İran’a bağlı bazı Haşdi Şabi gruplarına şiddetli bir saldırıda bulundu.” ifadelerini kullandı. ABD ve İran’ın böyle bir süreçte sıcak bir çatışmaya gitmeyeceğini, ölçülü ve kontrollü bir gerilim politikası sürdürdüklerini düşünüyorum.”

AA

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