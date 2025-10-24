İstanbul'da sarı kodlu meteorolojik uyarı alarmı!

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün şehir genelinde beklenen gök gürültülü sağanak için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, "Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği, kente bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul için kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

Rüzgarın İstanbul çevrelerinde pazartesi ve salı günleri güneybatı yönünden fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, "Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Sarı kodlu uyarı yapıldı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'a sarı kodlu uyarı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cuma günü öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere ilimiz genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada da bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan başlaması tahmin edilen gök gürültülü sağanağın, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.​​​​​​​