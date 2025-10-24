"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

ABD'nin tepkisi üzerine geri adım attı

24 Ekim 2025, Cuma 08:08
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD yönetiminden gelen tepkilerin ardından koalisyon hükümetine işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısının bir sonraki duyuruya kadar ilerletilememesi talimatını verdiği bildirildi.

Trump: Endişelenmeyin; İsrail, Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak

 

Yerel basında yer alan haberde, Netanyahu'nun koalisyon başkanı Ofir Katz'tan, İsrail Meclisi'ndeki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısına ilişkin yeni bir adım atılamamasını istediği belirtildi.

 

Netanyahu'nun Batı Şeria'nın ilhakını içeren yasa tasarısında yeni adım atılmaması talimatının ABD yönetiminden gelen eleştiriler sonrası attığına dikkati çekildi.

 

Öte yandan Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Meclisteki dünkü oylamanın "Muhalefetin, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'nın İsrail ziyareti sırasında nifak tohumları ekmek için yaptığı kasıtlı bir siyasi provokasyon" olarak nitelendirildi.

Muhalefetin suçlandığı oylamaya, Netanyahu'nun partisi Likud milletvekilleri ve koalisyon hükümetindeki partilerin destek vermediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Likud'un destek vermemesi halinde Mecliste bu yasa tasarısında ilerleme kaydedilemeyeceği savunuldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, dün İsrail Meclisindeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

Time dergisine mülakat veren ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda ABD'nin tüm desteğini kaybedeceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısının, kendisi de İsrail'deyken Mecliste ön oylamadan geçmesini, kendisine hakaret niteliği taşıdığını ve "aptalca" bulduklarını söylemişti. Vance, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin politikasının, buna karşı olduğunu ve bunu sürdüreceklerini belirtmişti.

AA

Okunma Sayısı: 258
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'da sarı kodlu meteorolojik uyarı alarmı!

    İngiltere'den ülkedeki Müslüman kurumların korunması için 10 milyon sterlinlik ek güvenlik paketi

    ABD'nin tepkisi üzerine geri adım attı

    Trump: Endişelenmeyin; İsrail, Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak

    Stuttgart'ı 1-0'la geçen Fenerbahçe'de moraller yükseliyor

    "İsrail, Batı Şeria'yı ilhak ederse ABD'nin tüm desteğini kaybeder"

    15 ülke, Arap Birliği ve İİT, İsrail'i en güçlü şekilde kınadı

    İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak tasarısı "aptalca"

    İslam Dünyasına birlik çağrısı

    Vergi ve zam bütçesi

    “Türkiye AB üyesi olmalı”

    61 milyon ton enkazla kaplanmış olan Gazze'de enkaz altında hâlâ binlerce ölü var!

    Venezuela, ABD'nin olası askeri hamlesine karşı binlerce Rus uçaksavar füzesini kullanacak

    Suriye'nin yeniden inşasının maliyeti 216 milyar dolar

    BM Nüfus Fonu yetkilisi: Gazze'de gördüklerimi unutamayacağım!

    İsrail'in Suriye'deki işgali ve saldırıları devam ediyor: Dera iline de saldırdı!

    'ABD, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı uzun menzilli füze kullanma yasağını kaldırdı'

    Meloni'den Filistin Devleti'ni tanımak için Hamas şartı

    Yurdun kuzeybatısında gök gürültülü sağanak bekleniyor!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ali Ergün Ağabey dualarla
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABD'nin tepkisi üzerine geri adım attı
    Genel

    “Toplumun temeli aile, ailenin temeli imandır” - “Aile, iman ve merhametle ayakta kalır”
    Genel

    İstanbul'da sarı kodlu meteorolojik uyarı alarmı!
    Genel

    İngiltere'den ülkedeki Müslüman kurumların korunması için 10 milyon sterlinlik ek güvenlik paketi
    Genel

    Trump: Endişelenmeyin; İsrail, Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak
    Genel

    İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak tasarısı "aptalca"
    Genel

    15 ülke, Arap Birliği ve İİT, İsrail'i en güçlü şekilde kınadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.