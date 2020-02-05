Koronavirüs havacılık sektörünü de vurdu

Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs nedeniyle Cathay Pacific havayolu şirketi çalışanlarına zorunlu ücretsiz izin almaları konusunda tavsiyede bulundu. Bu sayede düşen iş potansiyeli nedeniyle şirket personel maaşlarından tasarruf etmiş olacak.

Hong Kong merkezli havayolu şirketi Cathay Pacific 27 bin çalışanın üç haftalık ücretsiz izin alması için karar aldı. Koronavirüsün oluşturduğu pazar talebindeki düşüş nedeniyle kapasitede azaltıma gidecek olan şirket bu sayede personel maaşlarından tasarruf edecek. Personeller 1 Mart ile Haziran ayına kadar aralıklarla ücretsiz izne gönderilecek. PROTESTOLARDAN DA ETKİLENMİŞTİ Koronavirüs öncesinde Cathay Pacific, Hong Kong’daki protestolardan da olumsuz etkilenmiş ve finansal açıdan zor günlerle karşılaşmıştı.

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