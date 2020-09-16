"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Koronavirüse yakalanan kişi sayısı 29 milyon 753 bini geçti

16 Eylül 2020, Çarşamba 14:16
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 29 milyon 753 bini geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 939 bin 674 kişi öldü. 

Vaka sayısı dünya genelinde 29 milyon 753 bin 123'e çıkarken, virüs saptanan 21 milyon 557 bin 137 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 7 milyon 256 bin 137 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 788 bin 147 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 200 bin 197 kişi öldü.

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (5 milyon 25 bin 43), Brezilya (4 milyon 384 bin 299), Rusya (1 milyon 79 bin 519), Peru (738 bin 20), Kolombiya (728 bin 590), Meksika (676 bin 487), Güney Afrika (651 bin 521), İspanya (603 bin 167), Arjantin (577 bin 338), Şili (437 bin 983), İran (407 bin 353), Fransa (395 bin 104), İngiltere (374 bin 228), Bangladeş (341 bin 56), Suudi Arabistan (326 bin 930), Pakistan (303 bin 89), Irak (298 bin 702), Türkiye (294 bin 620), İtalya (289 bin 990), Filipinler (272 bin 934) ve Almanya (264 bin 844). "

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (133 bin 207), Hindistan (82 bin 124), Meksika (71 bin 678), İngiltere (41 bin 664), İtalya (35 bin 633), Fransa (30 bin 999), Peru (30 bin 927), İspanya (30 bin 4), İran (23 bin 453), Kolombiya (23 bin 288), Rusya (18 bin 917), Güney Afrika (15 bin 641), Şili (12 bin 40), Arjantin (11 bin 852) ve Ekvador (10 bin 963).

AA

Etiketler: koronavirüs
Okunma Sayısı: 146
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yarın ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri denetlenecek

    Türkiye'de bugün ilk koronavirüs aşısı yapılacak

    İsrail'den Gazze'de hava saldırısı

    Koronavirüse yakalanan kişi sayısı 29 milyon 753 bini geçti

    'Salgın nedeniyle ekonomide belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor'

    AB'den Türkiye ve Doğu Akdeniz mesajları

    Unutulamayan büyük utancın üzerinden 59 yıl geçti...

    Fransız siyaset bilimciden Macron'a ''Doğu Akdeniz'' eleştirisi

    BAE ve Bahreyn İsrail'le 'barışıp' 'normalleşti' ama...

    '20 bin kişi izolasyon koşullarına uymadı'

    BMGK'den Libya kararları

    Değerler eğitimi Risale-i Nur ile verilmeli

    AYM Başkanı tehdit edilemez

    Açlık sınırı 2456 TL

    Demokrasiyi korumalıyız

    Çoklu öğrenme biçimleri sağlanmalı

    Dünyada salgın penceresinden 24 saat

    'Cezeri'nin ilk uçuş testleri başarıyla tamamlandı

    Suudi Arabistan'dan 'umre' hazırlıkları

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “İyi yönetiyoruz” denilen salgında gidişat nereye?
    Genel

    AYM Başkanı tehdit edilemez
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    AYM’den özgürlük, İçişlerinden güvenlik
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Ben imam-hatip okulumu istiyorum!
    Süleyman KÖSMENE

    Abdullah bin Ubey bin Selül - 2
    Genel

    Açlık sınırı 2456 TL
    Risale-i Nur'dan

    Aile hayatının saadeti, İslâmın esaslarında
    Said YÜKSEKDAĞ

    Zarara rızasıyla girene neden merhamet edilmez? - 1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.