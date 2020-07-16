Kovid-19'la mücadele için oruç tutma çağrısı

Malavi Devlet Başkanı Chakwera, Kovid-19 ile mücadele için 3 gün boyunca dua etmeye ve oruç tutmaya çağırdı.

Chakwera, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Temmuz Pazar gününü de ulusal şükran günü ilan ettiğini ifade ederek "Tüm dindar vatandaşları ve Malavili sakinlerini, Kovid-19'a karşı bugün başlamak üzere üç gün boyunca dua etmeye ve oruç tutmaya çağırıyorum." dedi.

Eski bir papaz olan Chakwera, geçen ay düzenlenen seçimleri kazanarak devlet başkanı olmuştu.

Ülkede şimdiye kadar 21 bin 532 Kovid-19 testi yapılırken, 2 bin 497 kişide Kovid-19 tespit edildi. Virüs nedeniyle 40 kişi öldü.