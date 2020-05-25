"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Kovid-19 tedbirlerinin hafifletildiği İran'da son durum?

25 Mayıs 2020, Pazartesi 18:19
İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 34 kişinin daha öldüğünü açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 7 bin 451'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 23 artarak 137 bin 724'e ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 585'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 107 bin 713 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Ülkede salgının en fazla Huzistan eyaletinde görüldüğünü dile getiren Cihanpur, son 24 saatte 5 eyalette 1'er ölüm vakası kaydedildiğini, 19 eyalette ise Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadığını belirtti.

İran'da Kovid-19 tedbirleri hafifletiliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan Meşhed kentindeki İmam Rıza ve Kum kentindeki Fatıma-i Masume türbeleri bugün ziyarete açıldı.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 70 gün önce kapanan türbelerin kapıları ziyaretçilerine açıldı.

Ülke genelinde en çok ziyaret edilen, Meşhed kentindeki İmam Rıza ve Kum kentindeki Fatıma-i Masume türbeleri sabah saatlerinde ziyaretçilerin akınına uğradı.

Öte yandan, yarın yüksek riskli olarak nitelenen restoranlar, marketler, lokantalar, sauna ve masaj salonları, ziyafet salonları, kafeler, çay bahçeleri sağlık protokollerine uymaları kaydıyla açılacak.

AA

Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Evlat nöbeti Bayramda da devam ediyor: "Beş yıldır ağlıyoruz''

    Hafter saflarındaki paralı askerlerin tahliyesi hakkında açıklama

    "Siber saldırganlar insanların zafiyetlerinden faydalanıyor"

    6 ilde şiddetli rüzgar alarmı

    THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası iptal edildi

    HES kodu alamayanlara bilet satışı yapılmayacak

    Rusya'da son 24 saatte 8 bin 946 yeni vaka!

    Yaylalarda kurtarma operasyonu

    İtalya, gençlerini uyardı

    Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

    Polonya'da ''maçlar seyircili oynansın'' talebi

    Brezilya'da bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor!

    ABD, Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu

    ABD'deki Müslümanlar bu şekilde bayramlaştı

    'Hafter saflarındaki 1600 paralı asker tahliye edildi'

    Duyuru

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    Doç. Dr. Yakışık'ı çok duygulandıran ödev

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Duyuru
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cevdet Paşa ve Mecelle
    M. Said ZEKİ

    Bayramsız bir neslin feryadı!
    Genel

    Mehmet Kutlular iyileşiyor
    Genel

    ABD'deki Müslümanlar bu şekilde bayramlaştı
    Genel

    'Hafter saflarındaki 1600 paralı asker tahliye edildi'
    Ali FERŞADOĞLU

    Önce düşmanı bertaraf etmeli değil miyiz?
    Osman ZENGİN

    Ramazan da bitti, bayram da...
    Genel

    Yaylalarda kurtarma operasyonu
    Genel

    6 ilde şiddetli rüzgar alarmı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.