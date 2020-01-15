Kral Selman, Mısır desteğini durduracak

Darbeci Sisi’nin en büyük destekçilerinden Suudi Arabistan ile Mısır arasında yeni bir krizin ortaya çıktığı öne sürüldü.

İki ülke arasındaki kriz, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani’nin şahsî Twitter hesabından attığı bir twette ortaya çıktı. Tani, tewettinde, Mısır’da “Suudi pirinç musluğu” olarak adlandırdığı olayın iki ülke arasındaki ilişkileri son aylarda kötüleşmesine yol açtığını dikkat çekti. Tımeturk’deki habere göre Şeyh Tani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud’ın, Sisi’nin davranışlarına kızarak, Suudi yönetimine “Kahire’ye verilen desteği durdurma talimatı” verdiğini de öne sürdü. Katar Emiri Şeyh Tani, Kral Selman’ın, Sisi’den vefat eden eski Kral Abdullah bin Abdülaziz’in oğlu Prens Turki bin Abdullah’ın kız kardeşini, Suudi makamlarına teslim etmesini istediğini; ancak, Sisi’nin bunu reddettiğini söyledi. Şeyh Tani, Sisi rejiminin, Prens Türki bin Abdullah ve ailesine, 19 aydan uzun bir süredir Mısır’daki El-Ha’ir Hapishanesi’nde insanlık dışı işkenceye maruz kalan kız kardeşini kurtarmak ve para koparmak için gerekli tavizleri imzalaması için baskı yaptığını da söyledi.

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