Şeyh İkrime Sabri: Sessiz kalmayacağım - İkrime Sabri’nin avukatları: Dava siyasî

İsrail’e bağlı Kudüs Sulh Mahkemesi’nde yargılanan Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, baskılara rağmen sessiz kalmayacağını belirtti.

'Hayatımda hiç bu kadar uzun süre Aksa’dan uzak kalmadım'

İsrail mahkemesinde "kışkırtma" suçlamasıyla yargılanacak

“Teröre teşvik” ve “kışkırtma” iddialarıyla açılan davanın duruşması İsrail’e bağlı Kudüs Sulh Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada iddianame okunurken savunma avukatları mahkemeden soruşturma belgelerini ve iddianamenin reddini talep etti. Bir sonraki duruşmanın 6 Ocak 2026’da görüleceği bildirildi. “Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir, ondan asla vazgeçmeyeceğiz. Mescid-i Aksa, inancımızın bir parçasıdır” vurgusu yapan Şeyh Sabri, yaşananların İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik bir ihlali olduğunu dile getirdi.

İkrime Sabri’nin avukatları: Dava siyasî

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri’nin avukatları, davanın iddianamesinin tamamen siyasî saiklerle hazırlandığını belirterek, İsrail’in Şeyh Sabri’nin dinî ve siyasî rolünü engellemeye çalıştığını vurguladı. Savunma heyetinden Filistinli avukat Halid Zeberka, İsrail savcılığının Şeyh Sabri aleyhinde açtığı davaya ilişkin, “İddiaları çürütebilmek için gerekli gördüğümüz ek delillerin sunulmasını talep edeceğiz” ifadesini kullandı. Şeyh Sabri hakkındaki iddianamenin reddedilmesini talep ettiklerini aktaran Zeberka, “Bu iddianamenin siyasî saiklerle hazırlandığına, siyasî zulme dayandığına ve hukukî dayanaktan tamamen yoksun olduğuna inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.