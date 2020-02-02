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Kudüs’süz barış olmaz

02 Şubat 2020, Pazar 02:11
FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI MAHMUD ABBAS’TAN ARAP DÜNYASINA MESAJ: KUDÜS OLMADAN HERHANGİ BİR BARIŞ, PLAN, MÜZAKERE YA DA ANLAŞMA OLMAZ.

Arap dünyasının ortak tavrı olmalı

ABD'NİN planına karşı Arap dünyası, bölge ülkeleri ve uluslararası düzeyde mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Abbas, "Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan bu plana karşı Arapların ortak bir tutumu olmalı ve 2012'deki Arap Barış Girişimine bağlı kalınmalıdır” dedi.

Arap birliği’nin normalleşme şartı

ARAP Birliği üyesi ülkeler, 2012’de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettikleri Arap Barış Girişimi bildirisiyle 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddettiklerini ilan etmişlerdi.

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Kudüs’süz barış olmaz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kudüs olmadan İsrail ile herhangi bir müzakere veya anlaşma olmayacağını söyledi.

Filistin resmî haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Abbas, yarın düzenlenecek Arap Birliği olağanüstü toplantısına katılmak üzere geldiği Mısır’ın başşehri Kahire’de, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüştü. Görüşmede Arap ülkelerinden Filistin’in duruşunu desteklemeleri ve yanında durmalarını istediklerini ifade eden Abbas, “Kudüs olmadan herhangi bir barış, plan, müzakere ya da anlaşma olmaz” dedi.

Arap Barış Girişimi’ne bağlı kalınmalı

ABD’nin sözde barış planına karşı Arap dünyası, bölge ülkeleri ve uluslar arası düzeyde mücadele edilmesi gerektiğini belirten Abbas, “Filistin dâvâsını tasfiye etmeyi amaçlayan bu plana karşı Arapların ortak bir tutumu olmalı ve 2012’deki Arap Barış Girişimi’ne bağlı kalınmalıdır” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde barış planını ilân etmesinin ardından başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere bazı Arap ülkeleri İsrail ile Filistin arasında doğrudan müzakerelerin başlaması çağrısında bulunmuştu. Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan’ın başşehri Beyrut’ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle 1967 sınırlarında başşehri Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail’le normalleşmeyi reddettiklerini ilân etmişti. Kudüs – aa

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Plan kalıcı değilse barış adil olmayacak

Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti, ABD Başkanı Donald Trump’ın Salı günü açıkladığı ve “Yüzyılın Anlaşması” olarak adlandırdığı sözde barış planına karşı ülkesinin tutumunun Arap Barış Girişimi’ne dayandığını belirtti. Hitti, başşehir Beyrut’ta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.  Görüşmede ABD’nin sözde barış planı ve bölgede muhtemel yansımalarını ele aldıklarını aktaran Hitti, Lübnan’ın “kapsamlı, âdil ve kalıcı bir barış” ilkesine bağlılığına dikkati çekerek, “Kalıcı ve kapsamlı değilse barış âdil olmayacaktır, bu esastır” dedi.  Hitti ülkesinin bu meseledeki tutumunun, 2002 yılında Beyrut’taki Arap zirvesinde kabul edilen Arap Barış Girişimi’ne, özellikle de başşehri Kudüs olan tam egemen bir Filistin devletinin kurulmasına dayandığını belirtti. Beyrut – aa 

 

 

 

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