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5 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Kudüs Valisi gözaltına alındı

05 Nisan 2020, Pazar 13:30
İsrail polisi, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ı evinde gözaltına aldı.

İsrail polisi, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ı evinde gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, İsrail polisinin Kudüs Valisi Gays'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığını belirtti.

Gays'ın neden gözaltına alındığına ilişkin İsrail polisinden henüz açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, 3 yıldır Kudüs Valiliği görevini sürdüren Gays'ı bu süre boyunca toplam 17 kez gözaltına aldı.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi de cuma sabahı Doğu Kudüs'teki evine yapılan baskının ardından İsrail güçlerince kısa süreliğine gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

AA

Etiketler: Kudüs Valisi, gözaltı
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  • Hüseyin İlhan

    5.4.2020 14:55:17

    'İSRAİL BİZE,BİZ İSRAİL'E MUHTACIZ,sözünden sonra İSRAİL'in bizdeki dostlarına ne kadar muhtaç oldukları anlaşıldı.Son 3 yılda 17 kez gözaltına KUDÜS Valisi alınıyorsa bu davranış,uygulama bunu göstermiş olmuyormu.

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