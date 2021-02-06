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Küresel ısınma Kovid-19'un çıkışında etkili olabilir

06 Şubat 2021, Cumartesi 22:04
Yapılan bir araştırmada küresel ısınmanın Kovid-19’un ortaya çıkmasında önemli rol oynadığı ileri sürüldü.

İngiliz bilim insanları, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkmasında doğrudan bir etkisi olabileceğini iddia etti. “Dailymail”in haberine göre, bilim insanları, küresel ısınmanın yarasaların yaşam alanları olan ormanlara etkisi ve Kovid-19’un çıkışında tetikleyici olup olmadığını araştırdı. Bilim insanları, araştırma kapsamda, sıcaklık, yağış ve bulutluluk oranı gibi değerleri kullanarak dünyanın bir asır önceki bitki örtüsünün bir haritasını çıkararak, yarasaların dünya üzerindeki dağılımını ve farklı türde yarasaların yaşamak için ihtiyaç duydukları bitki örtüsü şartlarını inceledi. Araştırmada, küresel ısınmanın yarasaların yaşama alanı olan ormanların gelişimine katkı sağladığı, bu değişiminin de farklı türde yarasalar için uygun yaşama şartları hazırladığı tesbit edildi. Küresel ısınma sebebiyle Çin’in güneyindeki Yünnan eyaletinde meydana gelen bitki örtüsü değişikliğinin farklı türden yarasalar için uygun yaşama şartları hazırladığını gözlemleyen bilim insanları, bölgedeki Kovid-19 vak’alarının yarasaların “tür zenginliği” ile yakından ilişkili olduğunu öne sürdü. 

Küresel ısınmanın önüne geçecek adımlar atılmalı

Araştırmada, 100 farklı türde yarasaya ev sahipliği yapan Yünnan eyaletine bu türlerden 40’ının son yüzyılda geldiği ortaya konurken, araştırmacılar, SARS-CoV-2 virüsünün bu bölgede ortaya çıkmış ve yarasalar tarafından Çin’in Vuhan kentine taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyorlar. Araştırmaya katılan Cambridge Üniversitesi Zooloji Bölümünden Dr. Robert Beyer, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak yarasa türlerinin küresel dağılımında meydana gelen değişikliği anlamının, Kovid-19 salgınının kökenini ile ilgili bir sonuca varma noktasında önemli bir adım olabileceğini kaydetti. Sputnik’deki habere göre öte yandan Byer, iklim değişikliği ile yaşam alanları değişen yarasaların yeni bölgelere taşınmasının virüsler ve hayvanlar arasında yeni etkileşimlere izin vererek daha zararlı virüslerin gelişmesine ve yayılmasına sebep olduğunu ifade etti. Ayrıca araştırmayı yürüten uzmanlar, iklim değişikliğinin salgının yayılmasındaki rolüne dikkati çekerek, hükümetlerin küresel ısınmanın önüne geçilmesi ile ilgili kararlı adımlar atması gerektiği yönünde uyarıyor. Dünyadaki yarasa popülasyonunun yaklaşık 3 bin farklı koronavirüs tipi taşıdığı ifade ediliyor. Çalışma, Science of the Total Environment dergisinde yayımlandı.

Etiketler: küresel ısınma, Kovid-19
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