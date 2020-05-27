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28 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

27 Mayıs 2020, Çarşamba 22:45
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 5 milyon 750 bine yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 470 bin, can kaybı 355 bine ulaştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 736 bine yükselirken, can kaybı 101 bini geçti. Ülkede iyileşen sayısı ise 485 bine yaklaştı.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 396 bin 166'ya, can kaybı 24 bin 746'ya yükseldi. Ülkede bugüne kadar 159 bin 593 kişi de iyileşti.

Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 370 bin 680'e, can kaybı 3 bin 968'e ulaştı. İyileşen sayısı 142 bin 208 olarak açıklandı.

İspanya'da son 24 saatte 1 kişi öldü

İspanya'da toplam vaka sayısı 283 bin 849'a çıkarken, can kaybı da son 24 saatte 1 artarak 27 bin 118'e yükseldi. İyileşen kişi sayısı ise 196 bin 958 oldu.

Salgından dolayı 14 Mart'tan bu yana durdurulan İspanya 1. Basketbol Ligi'nde (ACB) sezonun iki haftalık turnuvayla tamamlanması için anlaşma sağlandı.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 37 bin 460'a, Kovid-19 saptanan kişi sayısı da 267 bin 240'a yükseldi.

İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde 4 kişide daha virüse rastlandı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock da salgınla mücadeleye dönük temaslı takip sisteminin yarından itibaren devreye alınacağını bildirdi.

İtalya'da ise can kaybı 33 bin 72'ye, toplam vaka sayısı 231 bin 139'a, iyileşenlerin sayısı da 147 bin 101'e ulaştı.

Kuzey Makedonya'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Fransa'da can kaybı 28 bin 596'ya yükselirken, vaka sayısı 182 bin 913, iyileşen kişi sayısı da 66 bin 584 oldu. Ülkede Kovid-19 tedavisinde başvurulan hidroksiklorokinin kullanımı durduruldu.

Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC), salgının ardından Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin başvurduğu sınır kapatma uygulamasının virüsün yayılımının engellenmesine çok az katkı sağladığını bildirdi.

İsviçre'de salgın kapsamında 16 Mart'ta ilan edilen "olağanüstü hal" uygulaması 19 Haziran'da kaldırılacak.

Sırbistan'da 1 Haziran'dan itibaren spor karşılaşmalarının seyircili oynanacağı açıklandı.

Kuzey Makedonya'da 22 Mart'tan beri uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı bugün itibarıyla kaldırıldı.

Mescid-i Aksa pazar günü açılıyor

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, salgın nedeniyle 2 aydan uzun süredir kapalı olan Mescid-i Aksa’nın 31 Mayıs Pazar günü ibadete açılacağını duyurdu.

Suudi Arabistan'da 31 Mayıs'ta başlayacak normalleşmenin 14 Haziran'da tamamlanacağı bildirildi.

Zimbabve'de, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan on binlerce kişi gözaltına alındı.

Malezya, Kovid-19 tespit edilip hastanede tedavi edilenlerin iyileştikten hemen sonra bırakılmayacağını, 14 gün sonra taburcu edileceğini açıkladı.

Şili'de, vakaların artmasının ardından hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin dolma noktasına geldiği bildirildi.

Lübnan'da salgın nedeniyle mart ayından beri kapalı tutulan camilerin 29 Mayıs'tan itibaren yeniden açılacağı açıklandı.

Umman'ın başkenti Muskat'a salgın tedbirleri kapsamında uygulanan giriş-çıkış yasağı 29 Mayıs Cuma günü sona eriyor.

Nijerya, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) itirazlarına rağmen Kovid-19 hastalarının tedavilerinde "hidroksiklorokin" isimli ilacın klinik testlerine devam edeceğini açıkladı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele de Kovid-19 tedavisinde başvurulan "hidroksiklorokin" isimli ilacı kullandığını açıkladı.

Zambiya Sağlık Bakanı Chitalu Chilufya'da Kovid-19 tespit edildi.

AA

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