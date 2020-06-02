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3 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

02 Haziran 2020, Salı 23:30
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 6 milyon 440 bine ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 3 milyona yaklaştı.

Son 24 saatte 786 kişiye koronavirüs teşhisi kondu

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 869 bine yükselirken, can kaybı 107 bini geçti.

Ülkede iyileşen sayısı ise 618 bini aştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 869 bine yükselirken, can kaybı 107 bini geçti.

Ülkede iyileşen sayısı ise 618 bini aştı.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 531 bin 768'e, can kaybı 30 bin 152'ye çıktı. Ülkede iyileşen sayısı 211 bin 80 olarak açıklanmıştı.

Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 423 bin 741'e, can kaybı 5 bin 37'ye ulaştı. İyileşen sayısı 186 bin 985 oldu.

İspanya'da toplam vaka sayısı 287 bin 12'ye çıkarken, son iki gündür yeni ölüm kaydedilmeyen ülkede can kaybı 27 bin 127'de kaldı.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 39 bin 369'a, Kovid-19 saptanan kişi sayısı da 277 bin 985'e yükseldi.

Salgınla mücadele kapsamında İngiltere'de toplam iş gücünün 4'te biri izne çıkarıldı.

Fransa'da kafe ve restoranlar açıldı

İtalya'da ise can kaybı 33 bin 530'a, toplam vaka sayısı 233 bin 515'e, iyileşenlerin sayısı da 160 bin 92'ye ulaştı.

Fransa'da can kaybı 28 bin 940'a yükselirken, vaka sayısı 189 bin 220, iyileşen kişi sayısı da 68 bin 812 oldu. Ülkede 2,5 aydır kapalı olan kafe, bar ve restoran gibi birçok işletme yeniden açıldı.

Yasakların kalkmasıyla ölüm ve vaka sayılarının yeniden arttığı İran'da ise can kaybı son 24 saatte 64 artarak 7 bin 942'ye yükseldi. Vaka sayısı da 3 bin 117 artarak 157 bin 562'ye ulaştığı ülkede 123 bin 77 kişi iyileşti.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde vakalarda meydana gelen artış nedeniyle kısıtlamaların 18 Haziran'a kadar devam edeceği bildirildi.

Endonezya'daki Müslümanlar Hacca gidemeyecek

Slovakya'da anaokullar ve ilkokullar açıldı.

Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya’da, Kovid-19 nedeniyle hacca gidilmemesi kararı alındı.

Senegal'de mart ayından bu yana ara verilen eğitime sınav sınıflarında bugünden itibaren yeniden başlanması kararı, bazı öğretmenlerde Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle iptal edildi.

Tayland'da, Kovid-19 nedeniyle bir hafta sonra ilk defa bir kişi öldü.

Uganda, salgın nedeniyle okuldan ayrı kalan öğrencilerin uzaktan eğitim alabilmesi için her köye 2 televizyon satın alacağını açıkladı.

Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde, Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda Kovid-19 nedeniyle ilk ölümün yaşandığı bildirildi.

Yeni Zelanda'da 10 gündür yeni vaka görülmedi

Nijerya'da, cemaatle ibadet yasağı kaldırıldı ve ülke genelinde daha önce 20.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı 22.00 ile 04.00 saatleri arasına çekildi.

Burkina Faso'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21.00 ile 04.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının yarın sona ereceği duyuruldu.

Gana, osyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmaya, toplu ibadet ve etkinliklere izin verildiğini açıkladı.

Yeni Zelanda'da 10 gündür Kovid-19 vakası görülmediği bildirildi.

Peru'da salgınla ilgili gelişmeleri takip eden en az 20 medya çalışanının öldüğü bildirildi.

Lübnan, salgın nedeniyle bir süredir kapalı tuttuğu Suriye ile sınır kapılarını 2 günlüğüne açtı.

AA

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