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3 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Küresel salgının son 24 saati

30 Eylül 2020, Çarşamba 23:00
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 34 milyon 56 bine, salgında ölenlerin sayısı 1 milyon 15 bine, iyileşenlerin sayısı 25 milyon 300 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 421 bin, Hindistan'da 6 milyon 305 bin, Brezilya'da 4 milyon 787 bin, Rusya'da 1 milyon 176 bine yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgın nedeniyle dünya genelinde ölenlerin sayısının dün itibarıyla 1 milyonu geçtiğinin teyit edildiğini belirterek, "Gerçek sayı kesinlikle bundan daha yüksek." dedi.

ABD eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney, salgın nedeniyle tema parklarında çalışan 28 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gelişmekte olan ülkelerin Kovid-19 aşısına kolay erişimi için 100 milyon dolar yardım taahhüdünde bulundu.

Çekya ve Slovakya, Kovid-19 vakalarındaki ciddi artış nedeniyle acil durum ilan edecek. Her iki ülkenin bakanlar kurulunda kabul edilen acil durum kararı, Slovakya’da yarından itibaren yürürlüğe girerken, Çekya’da 5 Ekim'den itibaren uygulanmaya başlanacak.

İsrail Meclisi, salgınla mücadele çerçevesinde alınan, karantina boyunca protestoların sınırlandırılması için hazırlanan yasa tasarısını kabul etti.

Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, dünyada epidemiyolojik durumun kötüleşmesi nedeniyle 5 Ekim'den itibaren yabancı ülkelerle uçuşları yeniden başlatmayı durdurmayı ve bazı ülkelerle uçak seferlerini azaltmayı önerdi.

Ürdün'de Kovid-19 önlemleri kapsamında 14 Eylül'de kapatılan camilerin yeniden açılacağı duyuruldu.

AA

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