Trabzonspor 90+11. dakikada 3 puana uzandı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 4-3 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabaka orta saha mücadelesi şeklinde başladı. Ev sahibi ekip, mücadelenin 10. dakikasında Festy Ebosele'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Eksik mücadele etmesine rağmen oyundan düşmeyen Başakşehir, 22. dakikada Davie Selke'nin penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bordo-mavili ekip, 37. dakikada Felipe Augusto'nun ayağından gelen golle beraberliği yakaladı. Taktik disiplinini koruyan turuncu-lacivertli ekip, Eldor Shomurodov'un 45. dakikada attığı golle yeniden öne geçti ve devre arasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıya Trabzonspor iyi başlayan taraf oldu. Karadeniz temsilcisinin tehlikeli ataklarını iyi performans sergileyen kaleci Muhammed Şengezer başarıyla savuşturdu. Karadeniz temsilcisi, 76. dakikada Paul Onuachu'nun penaltıdan attığı golle 2-2 eşitliği sağladı. Bu golün 1 dakika sonrasında bu kez sahneye Ernest Muçi çıktı ve Trabzonspor'u 3-2 öne geçirdi. Mücadeleyi bırakmayan turuncu-lacivertliler, 90+1. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golüyle skoru 3-3'e getirdi. Müsabakanın 90+11. dakikasında Muçi bir kez daha sahneye çıkarak Trabzonspor'a 3 puanı getiren golü attı ve bordo-mavili takım, sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor, ligdeki 8. galibiyetini aldı. Dört de beraberliği olan bordo-mavililer, puanını 28'e çıkararak zirve takibini sürdürdü.

Ligde 6. kez mağlup olan RAMS Başakşehir 13 puanda kaldı.

Bordo-mavili ekip, ligde 8 maçtır mağlup olmuyor

Trabzonspor, Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Bu sezonki tek yenilgisini 5. haftada deplasmanda Fenerbahçe karşısında yaşayan bordo-mavili takım, sonrasındaki 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Ligdeki son 2 maçında Galatasaray ve Corendon Alanyaspor ile berabere kalan Karadeniz temsilcisi, ayrıca 2 maçlık galibiyet hasretini de dindirdi.

Turuncu-lacivertliler, üst üste 2 maçını kaybetti

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de yaptığı son 2 maçından puansız ayrıldı.

Son galibiyetini 11. haftada sahasında Kocaelispor'u 1-0 yenerek alan turuncu-lacivertli takım, 12. haftada deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Bu hafta da 10 kişi kaldığı karşılaşmada iyi bir mücadele sergileyen İstanbul temsilcisi, sahadan 4-3 yenilgiyle ayrıldı.

Trabzonspor, Başakşehir karşısında 5 maçtır kaybetmiyor

Bordo-mavili ekip, RAMS Başakşehir karşısındaki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

İstanbul temsilcisi karşısındaki son yenilgisini 2022-2023 sezonunda deplasmanda yaşayan Trabzonspor, sonrasında sırasıyla 1 beraberlik, 4 galibiyet aldı.

Muçi, attığı 2 golle 3 puanı getirdi

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi, attığı 2 golle galibiyette başrolü oynadı.

Karadeniz temsilcisinde 8 lig maçında forma giyen Muçi, 77. dakikada takımını 3-2 üstünlüğe taşıyarak bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki futbolcu, 90+11. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve attığı şık golle 4-3 öne geçirdiği takımına galibiyeti getirdi.

Shomurodov ve Onuachu'nun krallık yarışı başa baş sürüyor

Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov ile Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu, Süper Lig'de 9. kez fileleri havalandırdı.

Turuncu-lacivertli takımın bu sezon Süper Lig'de yaptığı 13 maçın tamamına ilk 11'de başlayan 30 yaşındaki santrfor, 45. dakikada takımını 2-1 öne geçirerek 9. kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon tüm lig maçlarında forma giyen Onuachu ise 76. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak 9. golünü kaydetti.

Haftaya sekizer golle krallığı yarışında zirvede giren iki futbolcu, başa baş mücadelesini sürdürdü.

Selke ve Bertuğ, ligde ilk kez gol sevinci yaşadı

Turuncu-lacivertli takımın Alman santrforu Davie Selke ile milli futbolcu Bertuğ Yıldırım ilk kez bir Süper Lig müsabakasında fileleri havalandırdı.

RAMS Başakşehir formasıyla UEFA Konferans Ligi elemelerindeki 4 mücadelede 3 kez skoru değiştiren 30 yaşındaki santrfor, Trabzonspor karşılaşmasına kadar Süper Lig'de 3 maçta toplam 47 dakika süre aldı. Maçın 22. dakikasında penaltıdan ağları sarsan Selke, ilk kez bir Süper Lig mücadelesinde gol sevinci yaşadı.

Sezon başında Fransa'nın Rennes takımından transfer edilen Bertuğ ise üçüncü kez süre aldığı Süper Lig'de ilk golünü 90+1. dakikada kaydetti.

Trabzonsporlu Augusto, ligde 6. gole ulaştı

Karadeniz temsilcisinin Brezilyalı hücum oyuncusu Felipe Augusto, Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Onuachu'dan sonra bordo-mavili takımın en golcü oyuncusu olan Augusto, 2 maçlık gol hasretini RAMS Başakşehir maçında fileleri havalandırarak sonlandırdı. 21 yaşındaki futbolcu, ligde 6. kez gol sevinci yaşadı.

Başakşehir, maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadı

RAMS Başakşehir, müsabakanın çok büyük bölümünü 1 kişi eksik geçirdi.

Karşılaşmanın 7. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Edin Visca, Festy Ebosele'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonda faul olduğunu işaret eden hakem Halil Umut Meler, turuncu-lacivertli oyuncuya sarı kart gösterdi.

Video Yardımcı Hakem (VAR) Cihan Aydın'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Halil Umut Meler, 10. dakikada sarı kartını iptal ettiği Başakşehirli futbolcuyu sert faul gerekçesiyle doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

Visca sakatlandı

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Edin Visca, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Mücadelenin 7. dakikasında Ebosele'nin sert müdahalesiyle sakatlanan kaptan Visca, sahayı sağlık ekibinin yardımıyla terk etti. Bordo-mavili futbolcu, 11. dakikada yerini Kazeem Olaigbe'ye bıraktı.

Başakşehir, VAR ile penaltı kazandı

Turuncu-lacivertli takım, VAR incelemesinin ardından penaltı kullandı.

Müsabakanın 19. dakikasında Onur Bulut'un soldan kullandığı faulde ceza sahasına ortalanan top yaşanan karambolün ardından kaleci Andre Onana'da kaldı. Pozisyonda devam kararı veren Halil Umut Meler, kısa süre sonra VAR Cihan Aydın'ın uyarısıyla oyunu durdurarak monitöre gitti.

Karambol sırasında Trabzonsporlu Okay Yokuşlu'nun meşin yuvarlağa elle dokunduğunu gören Meler, penaltı noktasını gösterdi. 22. dakikada penaltıyı kullanan Davie Selke, 1 kişi eksik mücadele eden takımını 1-0 öne geçirdi.

VAR'dan bir penaltı da Trabzonspor aldı

Halil Umut Meler, mücadelede ikinci kez VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

Maçın 71. dakikasında soldan kullanılan kornerde ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde Meler, oyunu devam ettirdi. VAR'daki Cihan Aydın'ın uyarısıyla bir kez daha saha kenarına gelen Meler, RAMS Başakşehirli futbolcu Oliver Kemen'in topa koluyla dokunduğunu tespit ederek bir kez daha beyaz noktaya gitti.

Halil Umut Meler, biri kırmızı kart, ikisi penaltı olmak üzere 3 kez VAR müdahalesiyle kararını değiştirdi.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin: Trabzonspor gibi bir rakibe 10 kişiyle 3 gol atmak kolay değil

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 4-3 yenilen RAMS Başakşehir'in teknik direktör Nuri Şahin, 10 kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şahin, Trabzonspor'u tebrik ederek, "Maçı ikiye bölmek lazım. Maça çok iyi başladık. Şanssız bir pozisyon var. Eksik kaldık. Takımım 10 kişiyle nasıl oynaması gerekiyorsa oynadı. Elinden gelen mücadelenin tamamını verdi. 10 kişiyle 3 gol attık. Trabzonspor gibi bir rakibe 10 kişiyle 3 gol atmak kolay değil. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bugün ne kadar üzgün olsak da yarın sabah uyandığımızda Başakşehir'in yeniden bir takım olduğunu hem oyuncularım hem ben hissedeceğiz. Yapacak bir şey yok, yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Hakem yönetimini eleştiren Nuri Şahin, "Hakemler hakkında çok konuşmak istemiyorum. Derdim oyunun kalitesi, futbol. Her zaman da böyle olacak. Bu seviyede hakemlerle işimiz çok zor. Sadece bizim için değil bu, her kulüp için geçerli. Bugün biz acısını çekiyoruz. Bu konu kesinlikle ele alınması gereken bir konu. Ligimizde iyi futbolcular, iyi takımlar, iyi kulüpler var ama hakem seviyesinin aynı seviyede olduğunu söyleyemem. Bu benim şahsi görüşüm. Burada emek veren insanlar var. Başakşehir Kulübünde 100-200 çalışan var. Belki az kişiyiz, ama çok iyi bir kulübüz. Futbolun güzelliği için uğraşan bir kulüpte çalışıyorum. Hem kulübüm hem de takımımla gurur duydum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Lehimize döneceğinden eminim. Başakşehir kısa vadede değil ama uzun vadede yeniden bu yarışın içine girecek." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Aldığımız 3 puan bizim için çok değerli ama kaptanımızın sakatlanması üzücüydü

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 4-3 kazandıkları RAMS Başakşehir maçında aldıkları galibiyet önemli olsa da kaptan Edin Visca'nın sakatlanmasının üzücü olduğunu söyledi.

Tekke, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Uzatma anlarında buldukları golle kazandıkları maçı değerlendiren Tekke, "İzleyenleri heyecanlandıran bir maç oldu. Üzücü tarafı maçın başında, sevindirici tarafı ise maçın sonundaydı. Rakip adına üzücü tarafı maçın 10. dakikasında gördükleri kırmızı karttı. Rakibin 10 kişi kalması bizim için pozitif görünse de Edin'i kaybettik. Bu akşam veya yarın operasyon geçirecek. 10 kişi kalan rakibe karşı istenmeyen durum geriye düşmektir. Bu geri düşmelerden biri penaltı, diğer basit top kaybı sonrası oldu. Bizim içim pozitif görünen anlarda olumsuzluklar yaşadık. Ancak bundan geri dönmesini bildik. Özellikle maçın son anlarında Muçi'nin galibiyetteki rolü çok önemliydi. Böyle bir morale çok ihtiyacı vardı. Çok zor bir maç oynadık. Hep aynı problemleri yaşıyoruz. Aldığımız 3 puan bizim için çok değerli ama kaptanımızın sakatlanması üzücüydü." diye konuştu.

Üç gol yemelerine rağmen rakibe pozisyon vermediklerini dile getiren Tekke, "Yediğimiz üç golden hiçbiri akan oyunda gelmedi. Biri taçtan, biri penaltı, diğeri ise kornerden geldi. Rakibin kalemize geldiği anlar çok az. Özellikle duran toplara çalışmıştık ama bazen oyuncular maçın duygusuyla hareket ediyor. Bu maçla ilgili, savunmayla ilgili konuşulacak şeyler yok. Bence tam tersi hücumla ilgili konuşmamız lazım. Daha kontrollü ve net bitireceğimiz set hücumları olması gerekiyordu. Denedik ama çok acele ettik." ifadelerini kullandı.

Kendi durumunda bir değişiklik olmadığını belirten bordo-mavili takımın teknik direktörü, "Allah nasip ediyor, lütfediyor. Göreve geldiğimdeki durumla bugünkü durumu ve gelişimi herkes görüyor. Çok pozitif gidiyor. Bence olduğundan da fazla gösterilmeye çalışılıyor. Olduğundan fazla göstermeye gerek yok. Biz durumumuzu biliyoruz. Bugün iki oyuncumuz sakatlandı. Folcarelli'nin arka adalesinden sıkıntı var. Edin, şu an için yok. Bizim geniş kadromuz yok." şeklinde görüş belirtti.

Şampiyonluk konusu

Fatih Tekke, kendisinin de şampiyonluğu çok istediğini ancak ilk 4'te yer almalarının kendileri için iyi bir sonuç olduğunu söyledi.

Bu galibiyetle Muçi'nin moral motivasyonun artacağını aktaran Tekke, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hanımıma bile anlatamıyorum. O bile dışarıdaki insanlar gibi, 'Biz şampiyon olacağız.' diyor. Bunu benim kadar kimse isteyemez. 7/24 kulüpte yatıp kalkıyoruz. Buranın çocuğuyuz. Takımımı biliyorum, 1 ile 4 arasında konumlanırsak çok iyi başarı. Bunu ister kabul etsinler, ister etmesinler. Birileri, 'Biz, bu takımı şampiyon yaparız.' diyebilir. Buyursun gelsinler. İki tarafında karşılıklı feshetme hakkı var. Bugün taraftar alkışlar, yarın 'Hocam sen git.' diyebilir. Benim bir sorunum yok. Muçi'ye kızılırken de aynı şeyleri söylüyorum. Oyuncularımla her an beraberim. Trabzonspor takımımız. Bizden çok daha iyi kadrolar var. Çok büyük hatalar yaparlarsa bu yarışın içinde olmak istiyoruz. Şampiyon olmayı çok istiyorum ama kolay değil. Maçlar kolay geçmiyor. Kırılma anları yaşanıyor. Takımımızın kapasitesi belli ve en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar en iyisini yapmadık. Daha iyisini yapabiliriz. Müsade ederlerse daha iyisini inşallah yapacağız. Bizim desteğe ihtiyacımız var. Kimse kusura bakmasın, akla değil fikre ihtiyacımız var. Fikirleri her zaman dinlerim. Bu çocukların desteğe ihtiyacı var."

İlk yarı

10. dakikada RAMS Başakşehir 10 kişi kaldı. Trabzonspor'un sağ kanattan gelişen atağında Visca, Ebosele'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, önce Ebosele'ye sarı kartını gösterdi. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarında izleyen Meler, sarı kartı iptal ederek Ebosele'yi direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

16. dakikada Pina'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya altıpas gerisinde iyi yükselen Folcarelli'nin kafa vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

17. dakikada rakip yarı sahanın sol tarafından Onur Bulut'un kullandığı frikikte ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde top savunmaya da çarparak kaleci Onana'da kaldı.

19. dakikada oyun oynandığı sırada VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Halil Umut Meler, hava topu mücadelesinde topun Okay Yokuşlu'nun eline çarptığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada Selke, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

37. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Mustafa Eskihellaç'ın orta sahanın solundan savunma arkasına gönderdiği ara pasına hareketlenen Augusto, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

41. dakikada Zubkov'un savunma arkasına attığı uzun pasla ceza sahasına giren Augusto'nun penaltı noktasının sağından yerden yaptığı vuruşta, kaleci Muhammed Şengezer topu ayaklarıyla çıkardı.

45. dakikada RAMS Başakşehir yeniden öne geçti. Sağ kanattan Onur Bulut'un kale önüne gönderdiği ortaya iyi yükselen Shomurodov, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

RAMS Başakşehir, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarı

50. dakikada Zubkov'un sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Augusto kafayla topu altıpasın gerisindeki Onuachu'ya indirdi. Bu oyuncunun penaltı noktasının gerisine çıkardığı pasta Olaigbe'nin sağ ayağıyla gelişine vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer uçarak topu kornere çeldi.

55. dakikada Zubkov'un sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Augusto'nun kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kale önüne çeldi. Dönen topta kale önündeki Okay Yokuşlu'nun kafayla tamamlamak istediği pozisyonda Muhammed Şengezer, bir kez daha meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi.

71. dakikada soldan Zubkov'un kullandığı kornerdeki hava topu mücadelesinde top Kemen'e çarptı. Atak tamamlandıktan sonra VAR'dan gelen uyarıyla saha kenarındaki monitörden pozisyonu inceleyen hakem Halil Umut Meler, meşin yuvarlağın Kemen'in eline çarptığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.

76. dakikada Onuachu, kullandığı penaltıda topu sol alt köşeden filelere gönderdi: 2-2

77. dakikada Trabzonspor öne geçti. Zubkov'un sol kanattan kale önüne yaptığı ortada top savunmadan sekti ve ceza sahası sol çaprazındaki Batagov'un önüne düştü. Batagov'un altıpas gerisine çıkardığı pasta Muçi, meşin yuvarlağı bekletmeden ağlarla buluşturdu: 2-3

85. dakikada sağ iç kulvardan Muçi'nin ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Batagov'un kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

90+1. dakikada Onur Bulut'un soldan kullandığı kornerde ön direkteki Duarte'nin kafa vuruşunun ardından Da Costa'dan seken topu kale önünde sağ ayağıyla tamamlayan Bertuğ Yıldırım, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Hakem Halil Umut Meler, pozisyondaki ofsayt potansiyelinden dolayı VAR kontrolünün ardından orta noktayı gösterdi: 3-3

90+11. dakikada Trabzonspor bir kez daha öne geçti. Çekişmeli geçen karşılaşmada son anlarda hücuma çıkan Batagov'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Muçi'nin topu soluna çektikten sonra yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak sol üst köşeden filelere gitti: 3-4

Trabzonspor karşılaşmayı 4-3 kazandı.