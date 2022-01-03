Libya’da seçim niye ertelendi?

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, seçimlerin hukukî sorunlar sebebiyle daha önce planlandığı gibi 24 Aralık 2021’de yapılamadığını belirtti.

Komisyon Başkanı İmad es-Sayih ile Libya Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Buşnaf başşehir Trablus’ta bir araya geldi. Görüşmede, ertelenen seçimler ele alındı. Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre Sayih ve Buşnaf, hukukî ve nesnel sorunlar sebebiyle seçimlerin zamanında yapılamadığını belirterek, Libyalı tarafları “ülkeyi seçimler kanalıyla bir sonraki aşamaya taşıma noktasındaki sorumluluklarını üstlenmeye” çağırdı. Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık 2021’de gerçekleştirilmesi gereken başkanlık seçimlerinin yaşanan birtakım anlaşmazlıklar sebebiyle 24 Ocak 2022’ye ertelenmesini teklif etmişti. AA

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