Libya'nın güneyinde silahlı saldırı

Libya'nın güneyinde, General Halife Hafter'e bağlı birliklerin kontrolünde bulunan en büyük petrol sahası Şerare'ye silahlı saldırı düzenlendi.

Güvenlik yetkililerinden ismini vermek istemeyen bir kaynak, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından Şerare Petrol Sahası'nın doğu cephesine silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti. Saldırıya petrol sahası muhafızlarının silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktığını aktaran kaynak, petrol sahasında herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanmadığını ve saldırganların sahaya giremediğini belirtti. Kaynak, Hafter milislerinin dün geceden beri petrol sahası çevresine silahlı araçlar yerleştirdiğini ve saha içindeki güçlere takviye destek ulaştığını kaydettib AA

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