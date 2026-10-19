Basını susturarak problemleri çözemezsiniz

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı ön seçiminin ilk oturumunda Halk TV’ye kayyım atanmasına tepki gösterdi.

Çakırözer, “Basın organlarını kapatarak, gazetecileri cezaevine atarak biz Türkiye’nin sorunlarını çözemeyiz” dedi. Çakırözer, şöyle konuştu: “Türkiye’nin en fazla izlenen kanalı, sırf vurgunları yazamasın, soramasın, konuşamasın diye bir kayyum darbesiyle kapatıldı. Bir yıl önce de Tele 1 kapatılmıştı, şimdi Halk TV kapatıldı diyorum. Çünkü yapılan, yayın kapatmadan farklı değil. Birinde belgesel yayınlıyorlar, birinde yine başka bir program yayınlıyorlar ama bu soygunu, bu vurgunu anlatanlar artık anlatamıyorlar. Ama baktığınızda, bir yayın organının sansür edilmesinin, kapatılmasının ve milyonların aslında sessizliğe, suskunluğa mahkûm edilmesinin taşlarını döşeyenler, bir yanda iktidar ortakları, bir yanda da onlara destek çıkan butlancılar.”

Eskişehir - Anka