Selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedeni bulundu

İstanbul’da geçen salı gecesi başlayıp 5 gün boyunca aralıklarla etkili olan şiddetli yağışlar sırasında kaybolan bir kişinin daha cansız bedeni bulundu. Ölü sayısı 7'ye yükseldi.

İstanbul’da 5 gün boyunca aralıklarla etkili olan ve son 80 yılın rekorunu kıran şiddetli yağışlar sırasında kaybolan bir kişinin daha cansız bedeni bulundu. Ölü sayısı 7'ye yükseldi. İstanbul Valiliği, yağışların sonucuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada bugün 11.00 sıralarında Haliç'te cansız bir insan bedenine ulaşıldığı belirtildi. Yapılan inlecelemede cansız bedenin, selde kaybolan Ahmet Derin'e ait olduğunun belirlendiği kaydedildi. "ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA SON VERİLMİŞTİR" Valiliğin konuya ilişkin bilgilendirmesi şöyle: "İlimizde meydana gelen sel sonrasında başlayan arama kurtarma çalışmaları kapsamında; 20.10.2026 Salı günü saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan İlçesi Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bir insan bedenine ulaşılmıştır. Yapılan incelemede cesedin, sel sebebiyle kaybolan Ahmet Derin’e ait olduğu tespit edilmiştir. Meydana gelen afette hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükselmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına kayıp şahıs kalmadığı için son verilmiştir." 5 gün boyunca etkili olan ve son 80 yılın rekorunu kıran şiddetli yağışlarda metrekareye; Beykoz’da 305, Şile’de 294, Sarıyer’de 238 ve Eyüpsultan’da 220 kilogram yağış düşmüştü. İBB, toplamda 19 bin 761 ihbara müdahale edildiğini açıklamıştı. (ANKA)

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