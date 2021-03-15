Libya Ulusal Birlik Hükümeti yemin etti

Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisinde yemin etti.

Meclis Üyesi Muhammed er-Raid, yaptığı açıklamada, Mecliste düzenlenen oturuma 100'ün üzerinde milletvekilinin katıldığını söyledi. Raid, yeni hükümetin Tobruk'a gelmeden önce de Trablus'taki Yüksek Mahkeme huzurunda yemin ettiğini aktardı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'nin kabinesi, 10 Mart'ta Sirte'de toplanan Temsilciler Meclisinden 132 kabul, bir çekimser oy ile güvenoyu almıştı. AA

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