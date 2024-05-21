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21 MAYIS 2024 SALI - YIL: 55

Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü, 30'dan fazla yaralı

21 Mayıs 2024, Salı 14:11
İngiltere'nin başkenti Londra'dan Singapur'a giden Singapur Hava Yollarına ait uçağın türbülansa girmesi sonucu 1 yolcu öldü, 30'dan fazla yolcu yaralandı.

Daily Mail'in haberine göre, Singapur Hava Yollarından yapılan açıklamada, Londra'dan Singapur'a giden "SQ321" sefer sayılı uçağın yerel saatle 15.45'te Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yaptığı bildirildi.

Açıklamada, toplam 211 yolcu ve 18 kişilik mürettebatın bulunduğu uçağın, tropikal fırtınaların yaşandığı bölgedeki hava sahasında şiddetli türbülansa girdiği kaydedildi.

Uçağın türbülansa girmesi nedeniyle 1 yolcunun öldüğü, 30'dan fazla yolcunun yaralandığı belirtilen açıklamada, "Singapur Hava Yolları merhumun ailesine en derin taziyelerini sunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Merkezi Tayland'da bulunan yayın kuruluşu 3PlusNews da acil durum ekiplerinin olaydan etkilenenlere tıbbi müdahalede bulunduğunu belirtti.

Uçağın yerel saatle 18.10'da Singapur Changi Havaalanı'na inmesi planlanıyordu.

AA

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